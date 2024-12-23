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Лазарев, Сарновский, Дзепка и Петрова выступят на Российско-Китайских играх

Стало известно, кто из фигуристов выступит на Российско-Китайских зимних молодежных играх, которые пройдут в Южно-Сахалинске с 8 по 14 января.

В мужском одиночном катании будут заявлены россияне Лев Лазарев, Никита Сарновский, Вадим Воронов. В женском – Анна Ляшенко, София Дзепка, Агата Петрова.

В танцах на льду выступят Елизавета Малеина и Матвей Самохин, Арина Горшенина и Илья Макаров. В парах – Таисия Щербинина и Артем Петров, Вероника Меренкова и Даниль Галимов.

Отборочными соревнованиями на Игры были юниорские этапы Гран-при России.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Российско-Китайских игр
Российско-китайские молодежные игры
София Дзепка
Даниль Галимов
танцы на льду
Арина Горшенина
пары
Никита Сарновский
Матвей Самохин
logoсборная России
Вероника Меренкова
Таисия Щербинина
Анна Ляшенко
мужское катание
Илья Макаров
Артем Петров
Лев Лазарев
Агата Петрова
женское катание
Вадим Воронов
Елизавета Малеина
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