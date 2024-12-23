Лазарев, Сарновский, Дзепка и Петрова выступят на Российско-Китайских играх

Стало известно, кто из фигуристов выступит на Российско-Китайских зимних молодежных играх, которые пройдут в Южно-Сахалинске с 8 по 14 января.

В мужском одиночном катании будут заявлены россияне Лев Лазарев, Никита Сарновский, Вадим Воронов. В женском – Анна Ляшенко, София Дзепка, Агата Петрова.

В танцах на льду выступят Елизавета Малеина и Матвей Самохин, Арина Горшенина и Илья Макаров. В парах – Таисия Щербинина и Артем Петров, Вероника Меренкова и Даниль Галимов.

Отборочными соревнованиями на Игры были юниорские этапы Гран-при России.