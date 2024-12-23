Лазарев, Сарновский, Дзепка и Петрова выступят на Российско-Китайских играх
Стало известно, кто из фигуристов выступит на Российско-Китайских зимних молодежных играх, которые пройдут в Южно-Сахалинске с 8 по 14 января.
В мужском одиночном катании будут заявлены россияне Лев Лазарев, Никита Сарновский, Вадим Воронов. В женском – Анна Ляшенко, София Дзепка, Агата Петрова.
В танцах на льду выступят Елизавета Малеина и Матвей Самохин, Арина Горшенина и Илья Макаров. В парах – Таисия Щербинина и Артем Петров, Вероника Меренкова и Даниль Галимов.
Отборочными соревнованиями на Игры были юниорские этапы Гран-при России.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Российско-Китайских игр
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