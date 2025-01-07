«Фигурное катание – это искусство. Не говорите кому-либо, как писать свою картину». Малинин поделился цитатой в соцсети

Илья Малинин сравнил фигурное катание с искусством.

Действующий чемпион мира из США опубликовал цитату в сторис.

«Фигурное катание – это искусство. Не говорите кому-либо, как писать свою картину», – говорится в публикации.

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