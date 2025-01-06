Илья Малинин показал мерч с отсылкой к судейским оценкам, в которых ему поставили недокруты на всех прыжках

Илья Малинин показал мерч с отсылкой к судейским оценкам.

Американский фигурист репостнул фотографию черной толстовки, на которой изображены оценки за четверные прыжки с недокрутами.

В декабре Малинин выиграл финал Гран-при в Гренобле, попытавшись исполнить семь квадов в произвольной программе. Судьи поставили недокруты на каждом из них.

Цифра дня: исторические 7 квадов в прокате Малинина – судьям не понравился ни один