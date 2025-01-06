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Александр Галлямов: «Не сказал бы, что отрыв от Бойковой и Козловского на ЧР говорит об отсутствии соперничества или сезоне в одну калитку»

Галлямов не считает, что выигрывает у Бойковой и Козловского в одну калитку.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили в парном катании на чемпионате России в Омске, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали вторыми.

– Сразу же после чемпионата России Татьяна Тарасова сказала, что не сложилось соперничество вашей пары с Сашей Бойковой и Димой Козловским и что сильнее вашего дуэта нет.

– Я бы не сказал, что у нас не было соперничества. Если посмотреть на контрольные прокаты, большая часть болельщиков фигурного катания после них ожидала, что таковое будет. Если вернуться еще и к мемориалу Панина-Коломенкина, то там после короткой программы мы были вторыми. После короткой программы на петербургском этапе Гран-при были также вторыми. Чуть-чуть иначе – и не видать нам этих двух побед.

Так что я бы не сказал, что такой отрыв на чемпионате России говорит об отсутствии соперничества или сезоне в одну калитку. Оно было очень сильным, – сказал Галлямов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoДмитрий Козловский
logoАнастасия Мишина
logoчемпионат России
logoсборная России
logoАлександра Бойкова
logoАлександр Галлямов
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