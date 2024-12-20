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«Хорошо, что мы вторые, спасибо и на этом» – «Прокат забудется, место останется». Бойкова и Козловский о чемпионате России

Бойкова и Козловский недовольны своим выступлением на чемпионате России в Омске.

Сегодня Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли второе место в парном катании (216,37 балла). Победили Анастасия Мишина и Александр Галлямов (239,40), третьими стали Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (214,15).

Бойкова: Наверное, довольными быть сложно, потому что это были одни из худших прокатов за весь сезон. Но мы довольны, что это все закончилось, что сейчас можно будет отдохнуть и... просто хорошо, что вторые – спасибо и на этом.

Козловский: Ну, про первое место вообще говорить не стоит, ребята показали высочайшее катание. Что касается третьего места, Наташа и Илья прекрасно катались, они заслуживали быть и выше. Но сложилось как сложилось.

Что могу сказать про нас? Было очень тяжело, мало что получалось. Мы далеко были от наших оптимальных – даже мы далеки были от наших просто не идеальных, а нормальных прокатов. Что ж, грустно, печально, но все-таки вторые. Прокат забудется – место останется. Быть вторыми в такой конкуренции на чемпионате России – это тоже достойно.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Первый канал
logoАлександра Бойкова
logoсборная России
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logoДмитрий Козловский
logoчемпионат России
logoНаталья Хабибуллина
logoИлья Княжук
logoАлександр Галлямов
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