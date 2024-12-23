Илья Авербух: «Если Дикиджи прибавит в артистизме, то будет абсолютно конкурентоспособен на мировом уровне против ведущих фигуристов»
20-летний Дикиджи ранее одержал победу на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.
«Если проводить параллель с Ильей Малининым и Владиславом Дикиджи, то в прошлом году Малинин мог похвастаться только прыжковой частью, вторая оценка у него была за подъезд к прыжку. В этом году Илья серьезен и прибавляет во втором компоненте – артистизме. Если Дикиджи прибавит в нем, то будет абсолютно конкурентоспособен на мировом уровне против ведущих фигуристов», – сказал хореограф Авербух.
Серебро на чемпионате России завоевал Глеб Лутфуллин, бронзу – Евгений Семененко.
«Мужской турнир был самым интригующим, потому что не было явного фаворита. Марк Кондратюк, Женя Семененко, Петр Гуменник – любой из них мог выиграть чемпионат России. Объективно в произвольной программе все получилось только у Джикиджи и Семененко, но Женя после короткой программы был девятым, поэтому и поднялся только на третье место, а Владислав выиграл. Кондратюк, Гуменник откатали неудачно.
Интереснее было бы, если бы все ребята откатали блестяще и тогда победа Дикиджи была бы абсолютной, но так получилось, что оба «самоликвидировались». Но это, конечно, не умаляет победы Владислава – он большой молодец, исполнил много интересных и сложнейших четверных прыжков. Они у него качественные, красивые, докрученные. Безусловно, ему нужно прибавлять во второй оценке компонентов, хореографии», – отметил Авербух.
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