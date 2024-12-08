Малинину поставили недокруты на всех четверных в произвольной финала Гран-при

Илья Малинин исполнил все прыжки на финале Гран-при с ошибками.

Американский фигурист одержал итоговую победу, но в произвольной программе судьи поставили недокруты на всех прыжковых элементах.

Малинин пошел на 7 четверных прыжков. На четверном флипе и четверном акселе ему поставили недокруты в четверть, далее он упал с недокрученного квад-лутца, затем прыгнул четверной риттбергер (с недокрутом). На каскадах во второй половине исполнил четверной лутц с недокрутом, а также четверные тулуп и сальхов с недокрутами в четверть.

За технику Малинин получил 100,85 балла. По произвольной американец занял второе место, но по сумме одержал победу на турнире.