Малинину поставили недокруты на всех четверных в произвольной финала Гран-при
Илья Малинин исполнил все прыжки на финале Гран-при с ошибками.
Американский фигурист одержал итоговую победу, но в произвольной программе судьи поставили недокруты на всех прыжковых элементах.
Малинин пошел на 7 четверных прыжков. На четверном флипе и четверном акселе ему поставили недокруты в четверть, далее он упал с недокрученного квад-лутца, затем прыгнул четверной риттбергер (с недокрутом). На каскадах во второй половине исполнил четверной лутц с недокрутом, а также четверные тулуп и сальхов с недокрутами в четверть.
За технику Малинин получил 100,85 балла. По произвольной американец занял второе место, но по сумме одержал победу на турнире.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спортс’‘
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