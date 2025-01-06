Чемпионат Южной Кореи. Ким Чхэ Ен и Чха Чжун Хван одержали победы, Чжи А Син и Мин Гю Со – 2-е
Ким Чхэ Ен и Чха Чжун Хван победили на чемпионате Южной Кореи по фигурному катанию.
Чемпионат Южной Кореи
Ыйджонбу
Женщины
Итоговое положение
1. Ким Чхэ Ен – 216,09
2. Чжи А Син – 214,15
3. Ю Чжэ Ким – 193,92
4. Ю Сон Ким – 192,52
5. А Сон Ен – 188,15
6. Хэ Ин Ли – 185,33
Произвольная программа
1. Ким Чхэ Ен – 145,66
2. Чжи А Син – 142,07
3. Ю Сон Ким – 129,44
4. А Сон Ен – 126,25
5. Ю Чжэ Ким – 126,16
6. Хэ Ин Ли – 121,35
Мужчины
Итоговое положение
1. Чха Чжун Хван – 281,02
2. Мин Гю Со – 246,78
3. Ли Си Хен – 241,69
4. Ким Хен Гем – 240,25
5. Чхве Ха Бин – 238,97
6. Ли Чжэ Гын – 231,24
Произвольная программа
1. Чха Чжун Хван – 190,49
2. Мин Гю Со – 167,60
3. Ли Си Хен – 160,27
4. Ким Хен Гем – 158,95
5. Чхве Ха Бин – 158,48
6. Ли Чжэ Гын – 156,34
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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