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Чемпионат Южной Кореи. Ким Чхэ Ен и Чха Чжун Хван одержали победы, Чжи А Син и Мин Гю Со – 2-е

Ким Чхэ Ен и Чха Чжун Хван победили на чемпионате Южной Кореи по фигурному катанию.

Чемпионат Южной Кореи

Ыйджонбу

Женщины

Итоговое положение 

1. Ким Чхэ Ен – 216,09

2. Чжи А Син – 214,15

3. Ю Чжэ Ким – 193,92

4. Ю Сон Ким – 192,52

5. А Сон Ен – 188,15

6. Хэ Ин Ли – 185,33

Произвольная программа

1. Ким Чхэ Ен – 145,66

2. Чжи А Син – 142,07

3. Ю Сон Ким – 129,44

4. А Сон Ен – 126,25

5. Ю Чжэ Ким – 126,16

6. Хэ Ин Ли – 121,35

Мужчины

Итоговое положение 

1. Чха Чжун Хван – 281,02

2. Мин Гю Со – 246,78

3. Ли Си Хен – 241,69

4. Ким Хен Гем – 240,25

5. Чхве Ха Бин – 238,97

6. Ли Чжэ Гын – 231,24

Произвольная программа 

1. Чха Чжун Хван – 190,49

2. Мин Гю Со – 167,60

3. Ли Си Хен – 160,27

4. Ким Хен Гем – 158,95

5. Чхве Ха Бин – 158,48

6. Ли Чжэ Гын – 156,34

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Ким Чхэ Ен
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