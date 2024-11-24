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Гран-при Китая. Гленн, Сато, Губанова, Гиньяр и Фаббри, Хазе и Володин, Дэвис и Смолкин выступили с показательными номерами

24 ноября на Гран-при Китая фигуристы представили показательные номера.

Гран-при по фигурному катанию

6-й этап

Cup of China

Чунцин, Китай

Показательные выступления

Первое отделение

1. Ли Синжуй (Китай)

2. Сяо Цзыси – Хэ Линхао (Китай)

3. Кимми Репонд (Швейцария)

4. Ван Юйчэнь – Чжу Лэй (Китай)

5. Маттео Риццо (Италия)

6. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия)

7. Ким Чхэ Ен (Южная Корея)

8. Дай Дайвэй (Китай)

9. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)

10. Анастасия Губанова (Грузия)

11. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада)

12. Денис Васильев (Латвия)

13. Жэнь Цзюньфэй – Син Цзянин (Китай)

14. Ника Эгадзе (Грузия)

Второе отделение

15. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания)

16. Моне Чиба (Япония)

17. Боян Цзинь (Китай)

18. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)

19. Рион Сумийоши (Япония)

20. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша)

21. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада)

22. Чжу И (Китай)

23. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)

24. Михаил Шайдоров (Казахстан)

25. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)

26. Эмбер Гленн (США)

27. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)

28. Шун Сато (Япония)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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