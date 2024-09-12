Хендрикс, Куракова, Теннелл, Браун, Мемола, Павлова и Святченко, Гиньяр и Фаббри, Лопарева и Бриссо выступят на турнире Shanghai Trophy
Стал известен состав участников турнира по фигурному катанию Shanghai Trophy.
Турнир пройдет в китайском Шанхае с 3 по 5 октября.
Участники
Мужчины: Джейсон Браун (США), Николай Мемола (Италия), Чха Чжун Хван (Южная Корея), Чэнь Юйдун (Китай), Дай Дайвэй (Китай).
Женщины: Луна Хендрикс (Бельгия), Екатерина Куракова (Польша), Брэди Теннелл (США), Ким Чхэ Ен (Южная Корея), Ань Сянъи (Китай), Чэнь Хунъи (Китай).
Пары: Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия), Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США), Чжан Юйяо – Цзя Цзыги (Китай), Иси Ян – Шуньянг Дэн (Китай).
Танцы на льду: Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада), Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия), Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция), Цзыси Сяо – Линхао Хэ (Китай), Цзюньфэй Жэнь – Цзяньин Син (Китай).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал convenience
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