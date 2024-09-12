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  • Хендрикс, Куракова, Теннелл, Браун, Мемола, Павлова и Святченко, Гиньяр и Фаббри, Лопарева и Бриссо выступят на турнире Shanghai Trophy
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Хендрикс, Куракова, Теннелл, Браун, Мемола, Павлова и Святченко, Гиньяр и Фаббри, Лопарева и Бриссо выступят на турнире Shanghai Trophy

Стал известен состав участников турнира по фигурному катанию Shanghai Trophy.

Турнир пройдет в китайском Шанхае с 3 по 5 октября.

Shanghai Trophy

Участники

Мужчины: Джейсон Браун (США), Николай Мемола (Италия), Чха Чжун Хван (Южная Корея), Чэнь Юйдун (Китай), Дай Дайвэй (Китай).

Женщины: Луна Хендрикс (Бельгия), Екатерина Куракова (Польша), Брэди Теннелл (США), Ким Чхэ Ен (Южная Корея), Ань Сянъи (Китай), Чэнь Хунъи (Китай).

Пары: Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия), Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США), Чжан Юйяо – Цзя Цзыги (Китай), Иси Ян – Шуньянг Дэн (Китай).

Танцы на льду: Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада), Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия), Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция), Цзыси Сяо – Линхао Хэ (Китай), Цзюньфэй Жэнь – Цзяньин Син (Китай).

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал convenience
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пары
мужское катание
женское катание
logoДжейсон Браун
Марко Фаббри
Шарлен Гиньяр
Жоффре Бриссо
Лоранс Фурнье-Бодри
Николай Соренсен
сборная Польши
Евгения Лопарева
Чха Чжун Хван
logoЛуна Хендрикс
Алексей Святченко
Чжан Юйяо
Цзя Цзыги
Екатерина Куракова
Shanghai Trophy
Чэнь Хунъи
Мария Павлова
Чэнь Юйдун
Ким Чхэ Ен
Николай Мемола
Эмили Чан
Спенсер Акира Хоу
Ань Сянъи
Дай Дайвэй
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