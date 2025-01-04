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Чемпионат Южной Кореи. Чжи А Син и Чха Чжун Хван лидируют после короткой программы, Ким Чхэ Ен и Ли Си Хен – 2-е

Чжи А Син и Чха Чжун Хван лидируют после короткой программы на чемпионате Кореи.

Чемпионат Южной Кореи

Ыйджонбу

Короткая программа

Женщины

1. Чжи А Син – 72,08

2. Ким Чхэ Ен – 70,43

3. Ю Чжэ Ким – 67,76

4. Хэ Ин Ли – 63,98

5. Ю Сон Ким – 63,08

6. А Сон Ен – 61,90

Мужчины

1. Чха Чжун Хван – 90,53

2. Ли Си Хен – 81,42

3. Ким Хен Гем – 81,30

4. Чхве Ха Бин – 80,49

5. Мин Гю Со – 79,18

6. Ли Чжэ Гын – 74,90

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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чемпионат Южной Кореи
Чхве Ха Бин
Ли Си Хен
Ли Чжэ Гын
Ю Чжэ Ким
А Сон Ен
Ким Чхэ Ен
Чха Чжун Хван
Мин Гю Со
Ю Сон Ким
Ким Хен Гем
Хэ Ин Ли
Чжи А Син
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