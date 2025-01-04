Чемпионат Южной Кореи. Чжи А Син и Чха Чжун Хван лидируют после короткой программы, Ким Чхэ Ен и Ли Си Хен – 2-е
Чжи А Син и Чха Чжун Хван лидируют после короткой программы на чемпионате Кореи.
Чемпионат Южной Кореи
Ыйджонбу
Короткая программа
Женщины
1. Чжи А Син – 72,08
2. Ким Чхэ Ен – 70,43
3. Ю Чжэ Ким – 67,76
4. Хэ Ин Ли – 63,98
5. Ю Сон Ким – 63,08
6. А Сон Ен – 61,90
Мужчины
1. Чха Чжун Хван – 90,53
2. Ли Си Хен – 81,42
3. Ким Хен Гем – 81,30
4. Чхве Ха Бин – 80,49
5. Мин Гю Со – 79,18
6. Ли Чжэ Гын – 74,90
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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