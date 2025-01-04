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Галлямов о соперничестве с Бойковой и Козловским: «Это больше интересно болельщикам, журналистам. Мы просто делаем свою работу и выступаем»

Фигурист Александр Галлямов высказался о соперничестве с Бойковой и Козловским.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили в парном катании на чемпионате России в Омске, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали вторыми.

– Насколько для тебя принципиально противостояние с Сашей Бойковой и Димой Козловским?

– Это больше интересно болельщикам, журналистам. Мы же очень много лет с ними знакомы, мы их знаем, как и они нас. Мы просто делаем свою работу и выступаем.

Говорить о каком-то противостоянии... Есть скорее соперничество, а не противостояние, которое двигает как нас, так и их, чтобы мы двигали парное катание, – сказал Галлямов в подкасте «Что там в миксте?».

Когда-то Козловский, побеждая, кричал «в очередь!» Теперь рад серебру как подарку

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Что там в миксте?»
logoДмитрий Козловский
logoАлександр Галлямов
logoАнастасия Мишина
пары
logoАлександра Бойкова
logoсборная России
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