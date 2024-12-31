Максим Ковтун и гимнастка Евгения Леванова развелись
Фигурист Максим Ковтун развелся с гимнасткой Евгенией Левановой.
Об этом он рассказал на ютуб-канале певца Александра Тарасова (T-Killah).
Ковтун и Тарасов являются участниками «Ледникового периода».
Тарасов: А ты развелся, кстати?
Ковтун: Когда ты выложишь, уже, скорее всего, разведусь.
Тарасов: Это все благодаря этому проекту?
Ковтун: Нет. Слушай, у нас вообще до этого все как бы… К этому шло. Просто давали шансы. Но у нас спокойно, бесконфликтно. У меня не с «Ледниковым» связано, но тем не менее… Хотя, может, и с «Ледниковым» в какой-то степени.
Ковтун – трехкратный призер чемпионатов Европы, четырехкратный чемпион России. Завершил карьеру в 2019 году. Леванова – пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике. Они сыграли свадьбу в октябре 2023 года.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ютуб-канал T-killah
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