Максим Ковтун и гимнастка Евгения Леванова развелись

Фигурист Максим Ковтун развелся с гимнасткой Евгенией Левановой.

Об этом он рассказал на ютуб-канале певца Александра Тарасова (T-Killah).

Ковтун и Тарасов являются участниками «Ледникового периода».

Тарасов: А ты развелся, кстати?

Ковтун: Когда ты выложишь, уже, скорее всего, разведусь.

Тарасов: Это все благодаря этому проекту?

Ковтун: Нет. Слушай, у нас вообще до этого все как бы… К этому шло. Просто давали шансы. Но у нас спокойно, бесконфликтно. У меня не с «Ледниковым» связано, но тем не менее… Хотя, может, и с «Ледниковым» в какой-то степени.

Ковтун – трехкратный призер чемпионатов Европы, четырехкратный чемпион России. Завершил карьеру в 2019 году. Леванова – пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике. Они сыграли свадьбу в октябре 2023 года.