Макар Игнатов о жизни с Трусовой: «Конфетно-букетный период постоянно продолжается»
– Ребят, вы сейчас вместе тренируетесь в Академии Плющенко. Это сразу был такой план? Тренироваться вместе.
Игнатов: Явно такого плана не было. Я изначально раздумывал о том, чтобы переходить в другую группу еще до начала наших отношений с Сашей. Потом все наложилось одно на другое, и в целом очень даже удачно получилось, мне кажется. И обстановку сменить, и к жене переехать.
– Вы помните вообще, где вы познакомились?
Игнатов: На прыжковом турнире. Да, это был самый первый год. Нас поставили: мальчики против девочек. Сказали: ну, соревнуйтесь с ними.
Трусова: Ну, мы, в принципе, встречались и виделись на разных соревнованиях. Просто так, наверное, чтобы поговорить.
– Тогда искра уже пробежала? Когда уже дружеские отношения перешли во что-то большее?
Трусова: Мы выступаем давно в одних и тех же шоу – Евгения Викторовича Плющенко и Яны Александровны Рудковской. Катали сначала «Русалочку», потом «Снегурочку», а затем сразу в Баку уезжали. И приехали как раз мальчики с чемпионата России на репетиции. Ну и все, мы в компании сидели.
– И тут Макар такой, хоп – начал проявлять знаки внимания.
Игнатов: Я не то чтобы прямо оказывал знаки внимания. Осознанно никогда не подкатывал к кому-либо когда-либо в своей жизни. Это происходит неосознанно и само собой. Я не подходил со словами: «Извините, а вашей маме зять не нужен?»
– Нет, ну конфетно-букетного периода не было?
Игнатов: Он постоянно продолжается. Конфетно-букетный период, он всегда.
Трусова: Ох. Да-да-да.
– Понятно, что мы внутри фигурного катания уже что-то замечали, знали, но вы как будто не афишировали свои отношения до момента предложения руки и сердца.
Трусова: Не афишировали и не скрывали.
Игнатов: Мы не прятались, не было такого, что мы ходили только по темным переулкам, чтобы не дай бог нас кто-то вместе не увидел. Я и приезжал в Москву к Саше в любую свободную минуту.
– Смотрите, у вас было три месяца отношений или больше до предложения?
Игнатов: До предложения практически полгода.
Трусова: Четыре с половиной месяца.
– Ну, то есть прошло 4-5 месяцев после того, как вы начали встречаться, и ты твердо решил, что это та самая? Просто Саша всегда говорила, что она настроена только на серьезные отношения, что если парень готов создать семью...
Игнатов: В целом, я это, ну, как бы знаю. Я знал, что ей нужно. Поэтому я для себя какие-то выводы сделал и в моменте понял: а почему бы и нет? Что меня может останавливать?
То есть и внутренних сомнений не было. Я даже отцу позвонил. Старший брат мой женился прошлой осенью. Примерно год назад. И я говорю: а если у тебя младший сын тоже женится, ты как? Он: не знаю, ну, нормально. Говорю: ну, отлично все. Ладно, давай, пока, – сказал Игнатов в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.
«Для меня мир обрушился, я что должна сделать?» Трусова выговорилась на Первом канале
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