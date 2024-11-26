Макар Игнатов о жизни с Трусовой: «Конфетно-букетный период постоянно продолжается»

Александра Трусова и Макар Игнатов рассказала, как начинались их отношения.

– Ребят, вы сейчас вместе тренируетесь в Академии Плющенко. Это сразу был такой план? Тренироваться вместе.

Игнатов: Явно такого плана не было. Я изначально раздумывал о том, чтобы переходить в другую группу еще до начала наших отношений с Сашей. Потом все наложилось одно на другое, и в целом очень даже удачно получилось, мне кажется. И обстановку сменить, и к жене переехать.

– Вы помните вообще, где вы познакомились?

Игнатов: На прыжковом турнире. Да, это был самый первый год. Нас поставили: мальчики против девочек. Сказали: ну, соревнуйтесь с ними.

Трусова: Ну, мы, в принципе, встречались и виделись на разных соревнованиях. Просто так, наверное, чтобы поговорить.

– Тогда искра уже пробежала? Когда уже дружеские отношения перешли во что-то большее?

Трусова: Мы выступаем давно в одних и тех же шоу – Евгения Викторовича Плющенко и Яны Александровны Рудковской. Катали сначала «Русалочку», потом «Снегурочку», а затем сразу в Баку уезжали. И приехали как раз мальчики с чемпионата России на репетиции. Ну и все, мы в компании сидели.

– И тут Макар такой, хоп – начал проявлять знаки внимания.

Игнатов: Я не то чтобы прямо оказывал знаки внимания. Осознанно никогда не подкатывал к кому-либо когда-либо в своей жизни. Это происходит неосознанно и само собой. Я не подходил со словами: «Извините, а вашей маме зять не нужен?»

– Нет, ну конфетно-букетного периода не было?

Игнатов: Он постоянно продолжается. Конфетно-букетный период, он всегда.

Трусова: Ох. Да-да-да.

– Понятно, что мы внутри фигурного катания уже что-то замечали, знали, но вы как будто не афишировали свои отношения до момента предложения руки и сердца.

Трусова: Не афишировали и не скрывали.

Игнатов: Мы не прятались, не было такого, что мы ходили только по темным переулкам, чтобы не дай бог нас кто-то вместе не увидел. Я и приезжал в Москву к Саше в любую свободную минуту.

– Смотрите, у вас было три месяца отношений или больше до предложения?

Игнатов: До предложения практически полгода.

Трусова: Четыре с половиной месяца.

– Ну, то есть прошло 4-5 месяцев после того, как вы начали встречаться, и ты твердо решил, что это та самая? Просто Саша всегда говорила, что она настроена только на серьезные отношения, что если парень готов создать семью...

Игнатов: В целом, я это, ну, как бы знаю. Я знал, что ей нужно. Поэтому я для себя какие-то выводы сделал и в моменте понял: а почему бы и нет? Что меня может останавливать?

То есть и внутренних сомнений не было. Я даже отцу позвонил. Старший брат мой женился прошлой осенью. Примерно год назад. И я говорю: а если у тебя младший сын тоже женится, ты как? Он: не знаю, ну, нормально. Говорю: ну, отлично все. Ладно, давай, пока, – сказал Игнатов в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.

«Для меня мир обрушился, я что должна сделать?» Трусова выговорилась на Первом канале