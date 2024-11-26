1

Макар Игнатов о жизни с Трусовой: «Конфетно-букетный период постоянно продолжается»

Александра Трусова и Макар Игнатов рассказала, как начинались их отношения.

– Ребят, вы сейчас вместе тренируетесь в Академии Плющенко. Это сразу был такой план? Тренироваться вместе.

Игнатов: Явно такого плана не было. Я изначально раздумывал о том, чтобы переходить в другую группу еще до начала наших отношений с Сашей. Потом все наложилось одно на другое, и в целом очень даже удачно получилось, мне кажется. И обстановку сменить, и к жене переехать.

– Вы помните вообще, где вы познакомились?

Игнатов: На прыжковом турнире. Да, это был самый первый год. Нас поставили: мальчики против девочек. Сказали: ну, соревнуйтесь с ними.

Трусова: Ну, мы, в принципе, встречались и виделись на разных соревнованиях. Просто так, наверное, чтобы поговорить.

– Тогда искра уже пробежала? Когда уже дружеские отношения перешли во что-то большее?

Трусова: Мы выступаем давно в одних и тех же шоу – Евгения Викторовича Плющенко и Яны Александровны Рудковской. Катали сначала «Русалочку», потом «Снегурочку», а затем сразу в Баку уезжали. И приехали как раз мальчики с чемпионата России на репетиции. Ну и все, мы в компании сидели.

– И тут Макар такой, хоп – начал проявлять знаки внимания.

Игнатов: Я не то чтобы прямо оказывал знаки внимания. Осознанно никогда не подкатывал к кому-либо когда-либо в своей жизни. Это происходит неосознанно и само собой. Я не подходил со словами: «Извините, а вашей маме зять не нужен?»

– Нет, ну конфетно-букетного периода не было?

Игнатов: Он постоянно продолжается. Конфетно-букетный период, он всегда.

Трусова: Ох. Да-да-да.

– Понятно, что мы внутри фигурного катания уже что-то замечали, знали, но вы как будто не афишировали свои отношения до момента предложения руки и сердца.

Трусова: Не афишировали и не скрывали.

Игнатов: Мы не прятались, не было такого, что мы ходили только по темным переулкам, чтобы не дай бог нас кто-то вместе не увидел. Я и приезжал в Москву к Саше в любую свободную минуту.

– Смотрите, у вас было три месяца отношений или больше до предложения?

Игнатов: До предложения практически полгода.

Трусова: Четыре с половиной месяца.

– Ну, то есть прошло 4-5 месяцев после того, как вы начали встречаться, и ты твердо решил, что это та самая? Просто Саша всегда говорила, что она настроена только на серьезные отношения, что если парень готов создать семью...

Игнатов: В целом, я это, ну, как бы знаю. Я знал, что ей нужно. Поэтому я для себя какие-то выводы сделал и в моменте понял: а почему бы и нет? Что меня может останавливать?

То есть и внутренних сомнений не было. Я даже отцу позвонил. Старший брат мой женился прошлой осенью. Примерно год назад. И я говорю: а если у тебя младший сын тоже женится, ты как? Он: не знаю, ну, нормально. Говорю: ну, отлично все. Ладно, давай, пока, – сказал Игнатов в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.

«Для меня мир обрушился, я что должна сделать?» Трусова выговорилась на Первом канале

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Первый канал
logoМакар Игнатов
logoАлександра Игнатова (Трусова)
светская хроника
женское катание
logoсборная России
мужское катание
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Макар Игнатов об отцовстве: «Я не вижу в этом сверхъестественного и сильно страшного. Это не что-то неподъемное»
140 минут назад
«Один месяц». Трусова опубликовала кадры из свадебной фотосессии с Игнатовым
2917 сентября, 11:09Фото
Трусова о самом запоминающемся моменте свадьбы: «На выездной регистрации. Когда выходила, это было очень атмосферно и душевно»
9011 сентября, 16:48
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Алена Леонова на слова Михаила Кержакова о токсичности фигурного катания: «В футболе не так много жарких споров в комментариях, потому что это командный спорт»
515 минут назад
Макар Игнатов об отцовстве: «Я не вижу в этом сверхъестественного и сильно страшного. Это не что-то неподъемное»
140 минут назад
Александра Трусова о звездной болезни: «Это было в 16 лет, когда я перешла от Тутберидзе к Плющенко и каталась с детьми»
1146 минут назад
Роднина о нейтральном статусе: «Спортсмены не рабы, кто захотел, тот поехал. Они вправе решать, принимать эти условия или нет»
5вчера, 21:01
Результаты «Лиги чемпионов» по фигурному катанию: команда Петросян лидирует, команда Дикиджи – 2-я, команда Степановой и Букина – 3-я
101вчера, 20:50
Трусова о непопадании в командный турнир на ОИ: «Это уже прошло, давно меня не волнует. Будут в моей жизни Игры – надеюсь, поучаствую в команднике»
131вчера, 18:09
Александра Трусова: «Если нужно будет пройти отбор на Олимпиаду, выберу тот тренерский штаб, который предложит лучшие условия. Будет видно»
148вчера, 17:48
Александра Трусова: «Не считаю, что заняла что-то и добилась чего-то на Олимпиаде. Для меня есть одна медаль – золотая, а остальное не медаль»
173вчера, 17:24
Александра Трусова: «Тренироваться тяжело, пока готовилась к прокатам – все части тела болели. Понимаю, насколько мне раньше было проще что-то делать»
8вчера, 17:10
Александра Трусова: «Никогда не бываю удовлетворена своей работой, не умею себя хвалить. Когда упала в шоу с тройного флипа, готова была себя убить за это»
13вчера, 16:59
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Варшавы. Медланд-Спенс победила, Куракова – 2-я, Пиредда – 3-я
223 ноября, 19:47
Александра Бойкова: «Когда мы переезжали из Санкт-Петербурга в Москву, оба ехали на машине. Разогналась до 190 км/ч»
2123 ноября, 15:54
Кубок Варшавы. Самойлов лидирует после короткой программы, Франджипани – 2-й, Шмуратко – 3-й
23 ноября, 15:23
Стеллато-Дудек и Дешам, Хазе и Володин, Миура и Кихара, Метелкина и Берулава вышли в финал Гран-при
223 ноября, 14:24
Кубок Варшавы. Медланд-Спенс лидирует после короткой программы, Шильд – 2-я, Пеццетта – 3-я, Куракова – 4-я
122 ноября, 18:08
«Я влюбилась в этих созданий». Ринка Ватанабе о том, что коллекционирует предметы, изображающие гигантских изоподов
622 ноября, 11:38
В России не планируют объединять федерации фигурного катания и конькобежного спорта
520 ноября, 10:24
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: Гран-при стартовал в октябре в Магнитогорске, ЧР пройдет в декабре в Омске
19818 ноября, 09:00
Расписание «Лиги чемпионов» по фигурному катанию: старт в октябре на Гран-при и финал на челленджах в марте
218 ноября, 09:00
Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2024/25: взрослый Гран-при стартовал в октябре, ЧМ пройдет в марте
4118 ноября, 09:00