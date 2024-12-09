Ковтун о возможном допуске россиян: «Хочется, чтобы это не было вбросом. Чувство неопределенности для спортсменов очень тяжелое»
Ранее «Р-Спорт» сообщил, что Международный союз конькобежцев (ISU) может допустить россиян к квалификации на Олимпиаду-2026 в Милане.
«Конечно, что замечательные новости. Хочется, чтобы это не было в очередной раз каким-то вбросом. Поговорили – и забыли.
Потому что постоянное чувство неопределенности для спортсменов очень тяжелое. Вроде как вот-вот, они воодушевляются, появляется надежда – и тут же ее отнимают. Так было уже не раз. Поэтому хочется, чтобы люди там уже приняли какие-то окончательные решения, а не пудрили всем мозги.
Если это все случится, дай бог, наши спортсмены готовы к возвращению на международную арену и борьбе за самые высокие места. Надеемся и верим.
Хочется отметить работу нашей федерации, которой можно гордиться. Она организовывала различные турниры, шоу-программы и так далее, что поддерживало интерес к фигурному катанию. Очень важен финансовый вопрос, за счет чего топовые спортсмены не ушли, а продолжили кататься.
Поэтому если возвращение случится, многие дождутся и поедут на свои Олимпийские игры. Во многом благодаря федерации, снимаю перед ними шляпу, они крутейшие!» – сказал призер чемпионатов Европы Максим Ковтун.
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