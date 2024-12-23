Татьяна Мишина: «Семененко будет готов выступать на квалификационном турнире. У него хватит ответственности и характера бороться»
Мишина заявила, что Семененко будет готов выступать на олимпийском отборе.
Евгений Семененко стал бронзовым призером чемпионата России в Омске. Два предыдущих чемпионата страны он выиграл.
«У Евгения хватит ответственности и характера бороться, так что он будет готов выступать на квалификационном турнире.
Конечно, каждый тренер может считать по-своему, но будут придерживаться правил отбора: либо это будет чемпионат России, либо последующие старты.
Конечно, чемпионат – главный старт сезона, но поскольку у спортсменов все так меняется, будут объективно оценивать и дальнейшую форму», – сказала тренер Татьяна Мишина.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем