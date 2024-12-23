Татьяна Мишина: «Семененко будет готов выступать на квалификационном турнире. У него хватит ответственности и характера бороться»

Мишина заявила, что Семененко будет готов выступать на олимпийском отборе.

Евгений Семененко стал бронзовым призером чемпионата России в Омске. Два предыдущих чемпионата страны он выиграл.

«У Евгения хватит ответственности и характера бороться, так что он будет готов выступать на квалификационном турнире.

Конечно, каждый тренер может считать по-своему, но будут придерживаться правил отбора: либо это будет чемпионат России, либо последующие старты.

Конечно, чемпионат – главный старт сезона, но поскольку у спортсменов все так меняется, будут объективно оценивать и дальнейшую форму», – сказала тренер Татьяна Мишина .