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Татьяна Мишина: «Семененко будет готов выступать на квалификационном турнире. У него хватит ответственности и характера бороться»

Мишина заявила, что Семененко будет готов выступать на олимпийском отборе.

Евгений Семененко стал бронзовым призером чемпионата России в Омске. Два предыдущих чемпионата страны он выиграл.

«У Евгения хватит ответственности и характера бороться, так что он будет готов выступать на квалификационном турнире.

Конечно, каждый тренер может считать по-своему, но будут придерживаться правил отбора: либо это будет чемпионат России, либо последующие старты.

Конечно, чемпионат – главный старт сезона, но поскольку у спортсменов все так меняется, будут объективно оценивать и дальнейшую форму», – сказала тренер Татьяна Мишина.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
logoсборная России
logoЕвгений Семененко
мужское катание
Татьяна Мишина
logoОлимпиада-2026
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