Татьяна Тарасова: «Петросян представляет женское катание будущего. Она главный кандидат, который уже готов отбираться на Олимпийские игры»
Аделия Петросян победила на чемпионате России в Омске.
«Аделия Петросян – очень сильная, изменилась в лучшую сторону. Сейчас она представляет женское катание будущего. Она главный кандидат, который уже готов отбираться на Олимпийские игры.
И у нас очень хорошие мальчики, которые продемонстрировали потрясающее катание: Владислав Дикиджи и Петр Гуменник. Есть кому Родину защищать! Чемпионат России всегда дает настоящую борьбу. Так было, есть и будет», – сказала Тарасова.
«В десятый раз подряд ученицы Тутберидзе выигрывают чемпионат России. Десять лет доминирования – это залог системы подготовки спортсменов и работы опытного тренерского штаба. Это делает ее методику непобедимой.
Главное, что это наша, российская, школа тренеров. А побеждает всегда сильнейший», – добавила заслуженный тренер СССР.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий