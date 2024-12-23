Татьяна Тарасова: «Петросян представляет женское катание будущего. Она главный кандидат, который уже готов отбираться на Олимпийские игры»

Татьяна Тарасова считает, что фигуристка Петросян готова отбираться на Олимпиаду.

Аделия Петросян победила на чемпионате России в Омске.

«Аделия Петросян – очень сильная, изменилась в лучшую сторону. Сейчас она представляет женское катание будущего. Она главный кандидат, который уже готов отбираться на Олимпийские игры.

И у нас очень хорошие мальчики, которые продемонстрировали потрясающее катание: Владислав Дикиджи и Петр Гуменник . Есть кому Родину защищать! Чемпионат России всегда дает настоящую борьбу. Так было, есть и будет», – сказала Тарасова .

«В десятый раз подряд ученицы Тутберидзе выигрывают чемпионат России. Десять лет доминирования – это залог системы подготовки спортсменов и работы опытного тренерского штаба. Это делает ее методику непобедимой.

Главное, что это наша, российская, школа тренеров. А побеждает всегда сильнейший», – добавила заслуженный тренер СССР.

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