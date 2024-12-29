  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Горбачева о допуске россиян к отбору на Олимпиаду: «Была в шоке, естественно, обрадовалась. Это прорыв для фигурного катания и для спорта в целом»
1

Горбачева о допуске россиян к отбору на Олимпиаду: «Была в шоке, естественно, обрадовалась. Это прорыв для фигурного катания и для спорта в целом»

Горбачева заявила, что была «немножко в шоке» от новости про допуск россиян к отбору на ОИ-2026.

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов к квалификации на Олимпиаду в нейтральном статусе. В каждом виде сможет выступить только один спортсмен или пара.

– Хотелось бы коснуться темы допуска российских фигуристов на отборочный турнир к Олимпийским играм. Как вы отреагировали на эту новость? Какие мысли были? Есть мнение, что один допуск повлечет за собой и другой, на международные турниры.

– Я была немножко в шоке. Обрадовалась, естественно, что русских допустили, потому что это уже какой-то шаг. Это прорыв для фигурного катания и для спорта в целом. Все спортсмены хотят выступать на международной арене, на Олимпиаде.

У нас прекрасные соревнования в России, да, это безусловно. Спасибо федерации, всем, кто их организовывает. Но любой спортсмен, конечно же, мечтает об олимпийской медали.

– А если чисто гипотетически вам скажут завтра, что вы должны поехать на какой-нибудь зарубежный турнир? Вы бы обрадовались? Или, наоборот, вас это, может быть, напрягло бы немножко?

– Я бы, безусловно, обрадовалась. Выступать за границей – это другие эмоции. Я выступала совсем маленькая на международной арене, мне тогда было 12 лет. Выиграла тогда два турнира: Santa Claus Cup в Венгрии и Black Sea Ice Cup в Болгарии, – сказала фигуристка Алина Горбачева

Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Чемпионат.com»
Алина Горбачева
logoISU
logoОлимпиада-2026
logoсборная России
женское катание
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Горбачева о чемпионате России: «Бронза для меня все-таки проигрыш, а не победа. Очень обидный и болезненный, но в первую очередь проигрыш самой себе, а не соперницам»
9427 декабря, 13:34
Катарина Гербольдт: «Юные девочки могут исполнять многооборотные прыжки, это здорово. Но с точки зрения катания такие, как Фролова, мне импонируют больше»
18626 декабря, 17:49
Щербакова о допуске россиян: «Очень рада, но, мне кажется, рановато все это подробно обсуждать. Я бы подождала и разобралась во всех нюансах»
2825 декабря, 17:50
Рекомендуем
Главные новости
«Какая Трусова? Какая Туктамышева? С ума сошли, что ли?» Ягудин о том, кто из фигуристок может поехать на отбор к Олимпиаде-2026
513 минут назад
Алина Горбачева: «Учила летом четверной лутц и тройной аксель. Но пока мне нужно наработать стабильность с текущим контентом»
223 минуты назад
Алина Горбачева: «Федченко для меня не просто тренер – она как мама, как психолог, как врач. Благодарна судьбе, что мы встретились»
729 минут назад
Татауров о четверном акселе Дикиджи на тренировке: «Останавливать я его не собираюсь, если человек готов – пусть идет вперед»
11сегодня, 12:36
Алина Загитова: «Каждый год я стараюсь совершенствоваться, пробовать что-то новое. В 2024-м было много ярких, запоминающихся моментов»
136сегодня, 08:40
Щербакова выступила с показательным номером под музыку Игоря Крутого в «Ледниковом периоде»
174вчера, 18:32Видео
Татьяна Навка: «Валиевой очень идет роль Крысиной королевы. Все зрители отмечают, как она поменялась и какая она классная актриса»
116вчера, 17:33
Навка о шоу «Щелкунчик»: «Получилось инопланетное шоу, ажиотаж страшный. Даже Пескову ищем места с трудом»
107вчера, 17:17
«Мы начинаем чувствовать музыку все вместе и устраиваем дикий тусич». Леонтьева и Горелкин о номере с Семененко
13вчера, 15:23
Анастасия Метелкина: «Берулава – темпераментный, перфекционист. Я максимально спокойная, стараюсь вообще никаких негативных эмоций не выдавать»
1вчера, 13:30
Ко всем новостям
Последние новости
Акатьева о возвращении: «Сомнений ни на секунду не было. Ни в один момент не думала, что могу вот так все бросить»
925 декабря, 07:58
Роднина об отказе Загитовой в гранте: «Нет смысла рассуждать, справедливо это или нет. Наверняка есть положения, где оговорены все особенности»
824 декабря, 09:23
Александр Тихонов о допуске фигуристов: «Соревноваться стоит даже на условиях урезанных составов. Если мы приедем полными в каждом виде программы, весь пьедестал будет за нами»
823 декабря, 13:49
Даниил Самсонов: «Точно подам заявку на «Русский вызов». По поводу прыжкового чемпионата пока не знаю точно – в этом году не очень хочется ехать»
223 декабря, 12:05
Вероника Яметова: «Не так чисто откатала программы, как хотелось, но я довольна. Это был мой первый опыт выступления на такой большой арене»
221 декабря, 12:38
Пресс-конференцию с призерами женских соревнований на чемпионате России отложили на полчаса из-за форс-мажора
1221 декабря, 12:24
Софья Чаплыгина: «За две недели до чемпионата России успела переболеть. Тяжело было восстанавливаться, если бы не болезнь, могла лучше откатать»
21 декабря, 10:40
Софья Чаплыгина: «Удивилась оценкам. Были ошибки, минус с каскада дал о себе знать. Поставлю себе четыре с минусом из пяти»
120 декабря, 15:23
«Не расстроились. Третье место – это очень круто». Хабибуллина и Княжук об итогах чемпионата России
220 декабря, 13:38
«Головная боль для руководителей – выбрать одного спортсмена, который не заболеет, справится с мандражом и отлично выступит». Ишмуратова о критериях ISU
420 декабря, 13:26
Рекомендуем