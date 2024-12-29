Горбачева о допуске россиян к отбору на Олимпиаду: «Была в шоке, естественно, обрадовалась. Это прорыв для фигурного катания и для спорта в целом»

Горбачева заявила, что была «немножко в шоке» от новости про допуск россиян к отбору на ОИ-2026.

Международный союз конькобежцев (ISU ) допустил российских фигуристов к квалификации на Олимпиаду в нейтральном статусе. В каждом виде сможет выступить только один спортсмен или пара.

– Хотелось бы коснуться темы допуска российских фигуристов на отборочный турнир к Олимпийским играм. Как вы отреагировали на эту новость? Какие мысли были? Есть мнение, что один допуск повлечет за собой и другой, на международные турниры.

– Я была немножко в шоке. Обрадовалась, естественно, что русских допустили, потому что это уже какой-то шаг. Это прорыв для фигурного катания и для спорта в целом. Все спортсмены хотят выступать на международной арене, на Олимпиаде .

У нас прекрасные соревнования в России, да, это безусловно. Спасибо федерации, всем, кто их организовывает. Но любой спортсмен, конечно же, мечтает об олимпийской медали.

– А если чисто гипотетически вам скажут завтра, что вы должны поехать на какой-нибудь зарубежный турнир? Вы бы обрадовались? Или, наоборот, вас это, может быть, напрягло бы немножко?

– Я бы, безусловно, обрадовалась. Выступать за границей – это другие эмоции. Я выступала совсем маленькая на международной арене, мне тогда было 12 лет. Выиграла тогда два турнира: Santa Claus Cup в Венгрии и Black Sea Ice Cup в Болгарии, – сказала фигуристка Алина Горбачева .

Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много