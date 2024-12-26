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Катарина Гербольдт: «Юные девочки могут исполнять многооборотные прыжки, это здорово. Но с точки зрения катания такие, как Фролова, мне импонируют больше»

Катарина Гербольдт заявила, что ей импонирует катание взрослых фигуристок.

Аделия Петросян победила на чемпионате России в Омске, Дарья Садкова завоевала серебро, Алина Горбачева – бронзу.

Дарья Садкова выдала чистый прокат с двумя четверными прыжками, заходила на четверные, пусть и с ошибками, Алина Горбачева. Чтобы бороться за призовое место на турнирах уровня чемпионата России, без ультра-си все еще не обойтись?

– На текущий момент это так. Если говорить про Садкову, то за ней интересно наблюдать. Но все-таки для меня она пока скорее юниорка. Ребенок. Катается достаточно выразительно, но восприятие пока что детское. К тому же сложно прогнозировать будущее, как Дарья сможет преодолеть сложности в процессе взросления, физиологических изменений в организме. Однако на сегодняшний день она интересная и запоминающаяся. Врывается в элиту российского фигурного катания. Будем следить и надеяться, что она сохранит свои прыжки на будущие сезоны.

– Горбачева смотрится в плане презентации интереснее Садковой?

– Почему-то Алина меня тоже не цепляет. Девочка яркая, постановки интересные. Но все равно чего-то не хватает.

– Тогда, возможно, вам стало грустно за неудачу Софьи Муравьевой? Она проиграла 0,02 балла Горбачевой, хотя откатала две чистые программы, пусть и без ультра-си.

– Всегда обидно видеть, как более взрослые спортсмены проигрывают юным фигуристам. Кататься во взрослом возрасте сложнее, сама проходила через этот путь, когда тебя начинают обгонять дети. Психологически это тяжело воспринимать. Но Софья в любом случае в деле, она в борьбе, продолжает кататься. У нее есть мотивация продолжать заниматься спортом. По Муравьевой точно можно сказать, что мы видим взрослое осознанное катание.

– Тут речь скорее идет ведь о мастерстве презентации Муравьевой, а не о возрасте? У нее с Горбачевой разница всего лишь год.

– И тем не менее по катанию они абсолютно разные. Горбачеву я бы отнесла к юным спортсменкам, а вот Муравьева – яркая представительница настоящего женского одиночного. Она очень выразительная, женственная. Мне такое катание импонирует больше.

– Многие в плане зрелого женского надеялись на Анну Фролову. Но получается, что на турнирах уровня чемпионатов России у фигуристок такого плана нет перспектив?

– У Фроловой хороший сезон. Я не следила за каждым ее стартом, но она все время была на слуху, с медалями. Анна немного старше своих соперниц, в 19 лет кататься сложнее. Тяжелее выполнять прыжковые элементы, докатывать программу. Не знаю, правильно или нет, что у таких спортсменок мало шансов проявить себя, однако с другой стороны – это спорт. Никому не интересно, кому сколько лет, кому труднее и кому легче. Но мне нравится больше женское катание.

Ничуть не принижаю достоинство и мастерство наших девчонок, наших лидеров. И все-таки для меня ближе катание зрелых девушек, за ним приятнее смотреть. Понятное дело, что юные девочки могут исполнять многооборотные прыжки, это здорово. Они берут своей техникой. Но с точки зрения катания такие, как Фролова, мне импонируют больше, – сказала экс-фигуристка.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
Анна Фролова
женское катание
Катарина Гербольдт
Дарья Садкова
logoсборная России
logoчемпионат России
logoСофья Муравьева
Алина Горбачева
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