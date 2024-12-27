Горбачева о чемпионате России: «Бронза для меня все-таки проигрыш, а не победа. Очень обидный и болезненный, но в первую очередь проигрыш самой себе, а не соперницам»

Фигуристка Алина Горбачева назвала поражением бронзу на чемпионате России.

В декабре Горбачева заняла третье место на турнире в Омске. Победила Аделия Петросян, второй стала заняла Дарья Садкова.

«Я с детства мечтала о медали взрослого чемпионата России. Честно скажу, летела в Омск с целью завоевать серебро, и бронза для меня все-таки проигрыш, а не победа. Очень обидный и болезненный проигрыш, но в первую очередь проигрыш самой себе, а не соперницам.

Я от души поздравляю Аделию и Дашу с их медалями. Они молодцы, вышли и все сделали в нужный момент.

Эмоции до сих пор смешанные, но все же больше я счастлива быть третьей на чемпионате России. Я благодарна Богу и судьбе за свою бронзу, за опыт и жизненный урок!

Хочу лично поблагодарить людей, без которых эта медаль не стала бы реальностью. В первую очередь моих тренеров Софью Федченко и Владу Данилкину. Ваша вера в меня, безграничное терпение и самоотверженная работа сносят преграды на пути к любой цели.

Сергей Розанов, вы многое поменяли в моем отношении к фигурному катанию, я поверила, что могу больше, чем думаю. Спасибо вам за знания и опыт!

Спасибо всем и каждому, кто помогает мне становиться лучше и преодолевать трудности каждый день!» – написала Горбачева в своем телеграм-канале.