  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Щербакова о допуске россиян: «Очень рада, но, мне кажется, рановато все это подробно обсуждать. Я бы подождала и разобралась во всех нюансах»
9

Щербакова о допуске россиян: «Очень рада, но, мне кажется, рановато все это подробно обсуждать. Я бы подождала и разобралась во всех нюансах»

Анна Щербакова считает, что пока рано подробно обсуждать отбор на Олимпиаду.

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. В каждом виде будет представлено по одному участнику.

– У российских фигуристов будет шанс отобраться на Олимпиаду. Как ты восприняла эту новость?

– Конечно, я очень рада, но, мне кажется, рановато это все так подробно обсуждать. Насколько я видела, там много деталей и нюансов.

Хорошо, что все двигается в этом направлении. Это очень радостно. Пока бы я подождала и разобралась во всех нюансах, которые там есть. И не начинала много разговоров на эту тему. Кажется, немного рано. Но хорошо, что есть некоторые улучшения этой ситуации, – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
logoISU
logoсборная России
logoОлимпиада-2026
logoАнна Щербакова
женское катание
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Сергей Лазарев о Загитовой: «Потрясающая и невероятная фигуристка. Я болел и переживал за Алину на всех соревнованиях, радовался ее победам»
1133 минуты назад
Ирина Роднина: «На всякие заявления со стороны Украины я много лет не реагирую, потому что у них все мозги уже давно отлетели»
7сегодня, 14:31
Антон Сихарулидзе: «В прошлом году российское фигурное катание посмотрели около 200 млн человек в разных странах мира»
83сегодня, 13:42
Лазарев о Российско-Китайских играх: «Я очень жду этот старт. Планирую, как обычно, показывать пять четверных»
8сегодня, 12:44
Дегтярев о допуске россиян: «Надо в любую щелочку, в любую прогалину нам идти, идти и идти. Заходить и раздвигать, раздвигать и раздвигать»
143сегодня, 12:30
Сихарулидзе о Российско‑китайских играх: «Мы внимательно смотрим за юниорской сборной, потому что именно эти ребята будут соревноваться в 2030-2034 годах»
9сегодня, 12:27
«Предложили пожить у тренера, аргументируя, что так добираться до катка проще. На следующий день меня в этой группе не было». Шаботова об уходе от тренера
39сегодня, 12:17
Депутат Свищев: «Решение ISU – первая ласточка для наших зимних дисциплин. Федерации по зимним видам могут начать рассматривать вопрос о допуске наших спортсменов»
6сегодня, 11:52
Шаботова об исключении из сборной Украины: «Среди причин не было лайка посту Плющенко. Думаю, настоящая причина – что я не присутствовала в стране»
67сегодня, 11:25
Шаботова о словах про «правильный допинг»: «Дико стыдно и обидно. Я просто прочитала вопросы, которые мне задавали, а люди восприняли это как утверждения»
18сегодня, 10:54
Ко всем новостям
Последние новости
Акатьева о возвращении: «Сомнений ни на секунду не было. Ни в один момент не думала, что могу вот так все бросить»
9сегодня, 07:58
Роднина об отказе Загитовой в гранте: «Нет смысла рассуждать, справедливо это или нет. Наверняка есть положения, где оговорены все особенности»
8вчера, 09:23
Александр Тихонов о допуске фигуристов: «Соревноваться стоит даже на условиях урезанных составов. Если мы приедем полными в каждом виде программы, весь пьедестал будет за нами»
723 декабря, 13:49
Даниил Самсонов: «Точно подам заявку на «Русский вызов». По поводу прыжкового чемпионата пока не знаю точно – в этом году не очень хочется ехать»
223 декабря, 12:05
Вероника Яметова: «Не так чисто откатала программы, как хотелось, но я довольна. Это был мой первый опыт выступления на такой большой арене»
221 декабря, 12:38
Пресс-конференцию с призерами женских соревнований на чемпионате России отложили на полчаса из-за форс-мажора
1221 декабря, 12:24
Софья Чаплыгина: «За две недели до чемпионата России успела переболеть. Тяжело было восстанавливаться, если бы не болезнь, могла лучше откатать»
21 декабря, 10:40
Софья Чаплыгина: «Удивилась оценкам. Были ошибки, минус с каскада дал о себе знать. Поставлю себе четыре с минусом из пяти»
120 декабря, 15:23
«Не расстроились. Третье место – это очень круто». Хабибуллина и Княжук об итогах чемпионата России
220 декабря, 13:38
«Головная боль для руководителей – выбрать одного спортсмена, который не заболеет, справится с мандражом и отлично выступит». Ишмуратова о критериях ISU
420 декабря, 13:26
Рекомендуем