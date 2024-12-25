Щербакова о допуске россиян: «Очень рада, но, мне кажется, рановато все это подробно обсуждать. Я бы подождала и разобралась во всех нюансах»

Анна Щербакова считает, что пока рано подробно обсуждать отбор на Олимпиаду.

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. В каждом виде будет представлено по одному участнику.

– У российских фигуристов будет шанс отобраться на Олимпиаду. Как ты восприняла эту новость?

– Конечно, я очень рада, но, мне кажется, рановато это все так подробно обсуждать. Насколько я видела, там много деталей и нюансов.

Хорошо, что все двигается в этом направлении. Это очень радостно. Пока бы я подождала и разобралась во всех нюансах, которые там есть. И не начинала много разговоров на эту тему. Кажется, немного рано. Но хорошо, что есть некоторые улучшения этой ситуации, – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много