Татауров о победе Дикиджи на ЧР: «Для меня было главное — его выступление, прокат. Он должен был собраться и сделать свое»
Тренер Дикиджи высказался о победе фигуриста на чемпионате России.
Владислав Дикиджи сегодня выиграл золото на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.
«Для меня было главное — его выступление, прокат. Он должен был собраться и сделать свое. А далее — ожидание, как выступят другие.
Все спортсмены очень сильные. Некоторые не справились с нервами, некоторые справились», — сказал Олег Татауров.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
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