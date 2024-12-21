Тренер Дикиджи высказался о победе фигуриста на чемпионате России.

Владислав Дикиджи сегодня выиграл золото на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.

«Для меня было главное — его выступление, прокат. Он должен был собраться и сделать свое. А далее — ожидание, как выступят другие.

Все спортсмены очень сильные. Некоторые не справились с нервами, некоторые справились», — сказал Олег Татауров.