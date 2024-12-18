Рудковская о Дикиджи в шоу Плющенко: «У Влада будет очень крутая роль. Я ему придумала историю в необычном образе»

Яна Рудковская рассказала, почему пригласила Владислава Дикиджи в шоу Плющенко.

– Если взять парней, вы видите среди них потенциальных звезд?

– Интересный Дикиджи Влад, поэтому пригласила его к нам в шоу – он будет выступать в «Спящей красавице» и в «Золушке». У Влада Дикиджи будет очень крутая роль. Я ему придумала историю в необычном образе. Мне кажется, под его темперамент это все очень подойдет.

Сегодня могу сказать так: я ставлю на Дикиджи, специально приехала посмотреть на него на этапе Гран-при. И уже давно договорилась с его тренером об участии Влада в наших ледовых постановках. Думаю, что сейчас его время, и у него очень большие шансы стать чемпионом России.

Понятно, что болеть я буду за Макара [Игнатова ] – он наш спортсмен. Макар – красивый и статный, настоящий принц из сказки, который нашел свою принцессу. Конечно, с прихода к нам Макара прошло очень мало времени. Плюс, на мой взгляд, возраст все равно влияет: 24 года – все-таки не 20 лет, как Дикиджи. Хотя мой муж в 27 и в 31 выступал на самом высоком мировом уровне после сложнейших операций.

Думаю, Макар сможет побороться. Непростой сезон для него, но мы создали для него максимально комфортные условия, он старается. Ему нужны два чистых проката. Посмотрим. Будем болеть.

– Почему же все-таки Влад?

– Это такая свежая кровь в мужском фигурном катании. Респект его тренеру Олегу Татаурову за такого спортсмена. Таких точно любят девочки. Наконец-то девочки будут приходить не на девочек, а на мальчиков.

Еще мне очень нравится Николай Угожаев . Его образ в стиле Сен-Лорана – это очень неожиданно. Есть люди в мире моды, которые просто очарованы им. Они прислали мне запись его выступления с пометкой «новый секс-символ фигурного катания». Такой парень из вампирской саги.

Не хочется, чтобы этот спорт мальчики покидали так же быстро, как девочки. Хочется видеть больше долгожителей в спорте. Тем более что возраст привносит на лед особые «взрослые» чувства, пластику, эмоции, мужскую харизму, то, что было у Ягудина и Плющенко . И то, чего еще нет у совсем юных ребят, – сказала Рудковская.