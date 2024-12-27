Загитова может подать доработанную заявку на грант для шоу до 6 февраля
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова до 6 февраля имеет возможность подать доработанную заявку на грант для шоу.
Об этом заявили в Президентском фонде культурных инициатив (ПФКИ). Ранее фигуристка запрашивала грант в размере 74,8 млн рублей на проведение ледового шоу «Алые паруса» в 2025 году, но получила отказ.
«Проанализировав и доработав заявку, команда проекта может подать проект на новый грантовый конкурс. Заявочная кампания идет до 6 февраля включительно», – заявили в фонде.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем