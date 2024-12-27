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Загитова может подать доработанную заявку на грант для шоу до 6 февраля

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова до 6 февраля имеет возможность подать доработанную заявку на грант для шоу.

Об этом заявили в Президентском фонде культурных инициатив (ПФКИ). Ранее фигуристка запрашивала грант в размере 74,8 млн рублей на проведение ледового шоу «Алые паруса» в 2025 году, но получила отказ.

«Проанализировав и доработав заявку, команда проекта может подать проект на новый грантовый конкурс. Заявочная кампания идет до 6 февраля включительно», – заявили в фонде.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная России
деньги
женское катание
logoАлина Загитова
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