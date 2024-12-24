Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Основной вопрос – сколько это будет стоить и кто будет инвестировать в проект. Но, думаю, мы найдем решение»

Финальный проект школы фигурного катания Загитовой представят в январе 2025 года.

Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов. Школу планируют построить в Казани.

«Центр Алины Загитовой, мы еще не решили окончательно по названию. Площадь составит порядка 6 тысяч квадратных метров. Это не типовой ледовый каток, более модернизированный.

Типовой каток у нас 4-4,5 тысяч квадратов, здесь плюс 1,5 тысячи – это в основном залы. Для фигуристов нужны залы хореографии, аэробики. Это уже профессиональная история. Мы немного поиграли с проектом, он уже на финальной стадии.

Мы представим проект уже в конце января, все технические вопросы уже решены. Сейчас основной вопрос – сколько это будет стоить и кто будет инвестировать в этот проект. Но я думаю, что мы найдем решение», – сказал Владимир Леонов.

«Хотела бы регулировать организационные моментики». Загитова запускает школу своего имени – что об этом известно?