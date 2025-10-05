9

Горбачева о болельщиках в Пекине: «Меня окружило столько людей, что я не могла пройти. Меня вели на трибуну с охраной»

Алина Горбачева рассказала о любви китайских болельщиков.

В сентябре Горбачева побывала на олимпийской квалификации в Пекине в статусе запасной.

– Тебя часто узнавали в Пекине. Как тебе реакция иностранных болельщиков?

– Мне это очень приятно. Я выступала в Китае на шоу два года назад, видимо, еще в связи с этим многие китайцы меня знают. Когда я пришла в день произвольный на каток, меня окружило столько людей, что я не могла вообще никак пройти. Меня вели на трибуну с охраной, было немножко неловко. С одной стороны, было очень приятно, с другой, страшно от такого напора.

– В России публика спокойнее?

– Наверное, да, в России более спокойные болельщики. В Китае русские девочки редко появляются, поэтому, наверное, у них такой к нам интерес.

– На улице тебя часто узнают?

– Да, довольно часто, узнают в разных местах: и в метро, и в аэропорту фотографируются.

– Ты не думала когда-нибудь организовать встречу с поклонниками? Пообщаться в неформальной обстановке?

– Вообще, думаю, да, надо как-нибудь устроить, – рассказала Алина Горбачева.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спорт день за днем
женское катание
Алина Горбачева
олимпийская квалификация
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Горбачева о словах Тутберидзе про «неготовность» перед отбором в Пекине: «К тому моменту я каталась только пять дней»
16сегодня, 06:49
Алина Горбачева: «Я хорошо поработала в Китае, смена обстановки пошла на пользу. Если бы мне сказали выступать там, я бы выступила»
8827 сентября, 13:35
«В этом возрасте подростки очень мнительные. Тутберидзе вытащила из головы дурь и глупости». Железняков о сомнениях Петросян, ехать ли на отбор к ОИ
3424 сентября, 11:33
Главные новости
Вечер памяти Александра Гришина. Загитова, Медведева, Трусова, Петросян, Щербакова, Ягудин выйдут на лед
13сегодня, 07:04
Чемпионат Италии. 1-й этап. Грассль лидирует после короткой программы, Риццо – 2-й, Мемола – 3-й
4сегодня, 06:50
Горбачева о словах Тутберидзе про «неготовность» перед отбором в Пекине: «К тому моменту я каталась только пять дней»
16сегодня, 06:49
Гран-при среди юниоров. Чхве Ха Бин победил, Нишино – 2-й, Гартунг – 3-й
3вчера, 17:44
Мэдисон Чок нарисовала эскизы костюмов для произвольного танца Дэвис и Смолкина
41вчера, 16:10Фото
«Кто первый чисто делает четверной сальхов, тому 10 тысяч рублей». Евгений Плющенко – фигуристкам на тренировке
125вчера, 14:47Видео
Турсынбаева встретилась с Тутберидзе на турнире памяти Дениса Тена и опубликовала совместные фото с тренером
57вчера, 14:11Фото
Семененко возобновил тренировки на льду после травмы колена
17вчера, 13:52
Ирина Роднина: «Не надо оглядываться на соперников, надо развиваться самим, чтобы население нашей страны было счастливо и гордилось, что живет в России»
8вчера, 13:44
Авербух об иске против его компании: «Абсолютно рабочая ситуация. Мы уже практически вышли на мировую»
5вчера, 13:29
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль победили в танцах на льду, Вейон и Брэндис – 2-е, Сольдати и Тальябу – 3-и
вчера, 12:45
Дмитрий Губерниев: «Поздравляю Косторную и Куницу с пополнением в семье. Для чего мы живем? Чтобы видеть счастливые глаза наших детей»
63 октября, 16:28
Гран-при среди юниоров. Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Чэнь Юйсюань и Дун Иньбо – 3-и
3 октября, 13:56
Ирина Слуцкая: «Возвращение Валиевой в фигурное катание – классная новость. Думаю, она сможет побеждать»
31 октября, 18:19
Вероника Меренкова: «Очень болели за Акопову и Рахманина на олимпийском отборе. Видимся с ними каждый день, они уже нам как родные»
28 сентября, 14:58
Гущина о произвольной: «Это мое первое сотрудничество с Авербухом – было комфортно работать, интересный опыт»
428 сентября, 13:24
Бестемьянова о Когане: «Он отлично справлялся с работой на посту гендиректора ФФККР. С чем связан его уход, судить сложно»
28 сентября, 13:14
Костомаров о восстановлении ПКР: «Это должно быть применимо не только к нашим паралимпийцам, но и вообще всем спортсменам»
228 сентября, 10:09
Бестемьянова о прокатах: «Не было плохих программ. Спортсмены оставили прекрасные впечатления, все в конкуренции»
28 сентября, 07:13
Ксения Гущина: «В конце сезона пытались наработать четверной сальхов, но в межсезонье не делали. Делали упор на программы»
227 сентября, 13:55