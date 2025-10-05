Горбачева о болельщиках в Пекине: «Меня окружило столько людей, что я не могла пройти. Меня вели на трибуну с охраной»

Алина Горбачева рассказала о любви китайских болельщиков.

В сентябре Горбачева побывала на олимпийской квалификации в Пекине в статусе запасной.

– Тебя часто узнавали в Пекине. Как тебе реакция иностранных болельщиков?

– Мне это очень приятно. Я выступала в Китае на шоу два года назад, видимо, еще в связи с этим многие китайцы меня знают. Когда я пришла в день произвольный на каток, меня окружило столько людей, что я не могла вообще никак пройти. Меня вели на трибуну с охраной, было немножко неловко. С одной стороны, было очень приятно, с другой, страшно от такого напора.

– В России публика спокойнее?

– Наверное, да, в России более спокойные болельщики. В Китае русские девочки редко появляются, поэтому, наверное, у них такой к нам интерес.

– На улице тебя часто узнают?

– Да, довольно часто, узнают в разных местах: и в метро, и в аэропорту фотографируются.

– Ты не думала когда-нибудь организовать встречу с поклонниками? Пообщаться в неформальной обстановке?

– Вообще, думаю, да, надо как-нибудь устроить, – рассказала Алина Горбачева .