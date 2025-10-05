16

Горбачева о словах Тутберидзе про «неготовность» перед отбором в Пекине: «К тому моменту я каталась только пять дней»

Горбачева высказалась о словах Тутберидзе про «неготовность» перед отбором на ОИ.

– В Пекине ты видела прокаты Аделии Петросян. Какие впечатления?

– Было очень ярко, красиво. Она молодец. Петра Гуменника вживую не видела, только по трансляции.

– Как ты думаешь, у наших ребят есть шансы побороться за медали в Милане?

– Я думаю, что все возможно.

– В недавнем интервью Этери Тутберидзе сказала, что Аделия была готова отказаться от участия в турнире в Пекине из-за проблем с подготовкой. Однако, по словам Тутберидзе, «девочка, которая запасная, оказалась еще менее готова» к выступлению. Можешь это как-то прокомментировать?

– Скажу, что к тому моменту я каталась только пять дней, поэтому спортивная форма была не такая, которая должна была быть, которую хотелось бы. Но мы ее набираем, стараемся как можно быстрее восстановиться.

– Тебе понравились еще какие-то выступления в Пекине?

– Интересные программы у Луны Хендрикс, она очень осознанно и по взрослому их катает. Красиво, ярко, мне понравилось на нее смотреть вживую. Для себя какие-то моменты отметила, – рассказала Алина Горбачева.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Cпорт день за днем
