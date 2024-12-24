Роднина об отказе Загитовой в гранте: «Нет смысла рассуждать, справедливо это или нет. Наверняка есть положения, где оговорены все особенности»

Ирина Роднина высказалась об отказе Алине Загитовой в гранте на шоу.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова запросила у Президентского фонда культурных инициатив грант в размере 74,8 млн рублей на шоу «Алые паруса». Запрос составил 100% от суммы реализации проекта.

По итогам конкурса проект не получил поддержки.

«Наверняка при вручении гранта есть положения, где оговорены все права и особенности, поэтому тут нет смысла рассуждать, справедливо или нет, что ей в нем отказали.

Что касается самих шоу, то считаю это нормальным заработком спортсменов после того, как они заканчивают в большом спорте. Сейчас действительно много всяких шоу, учитывая, что почти два года мы не видим больших, серьезных соревнований, то появляется спрос на такие спортивно-развлекательные программы. А спрос диктует свои законы», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.

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