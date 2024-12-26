Ирина Роднина: «Мне в этом году среди наших одиночниц понравилась Аделия Петросян, она обладает неплохой техникой и хорошо выполняет программы»
Ирина Роднина отметила выступления Аделии Петросян в текущем сезоне.
«Мне в этом году среди наших одиночниц понравилась Аделия Петросян, она обладает неплохой техникой и хорошо выполняет программы.
Спортсменка достаточно ярко выглядит на льду, и программы у нее, по крайней мере, явно выделяются по отношению к остальным фигуристкам.
Если оценивать ее соперниц на недавнем чемпионате России, то Аделия сейчас является явной фавориткой на участие в отборочном соревновании к Олимпийским играм 2026 года.
Но мне трудно оценить ее шансы завоевать путевку на Олимпиаду, потому что я не видела уровень выступлений ее зарубежных соперниц», – сказала Роднина.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
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