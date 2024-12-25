Анна Щербакова: «Уровень Петросян пока недосягаем для девочек. Она сейчас безоговорочный лидер – это не обсуждается, причем второй сезон подряд»
Анна Щербакова назвала недосягаемым уровень фигуристки Аделии Петросян.
В декабре 17-летняя Петросян выиграла чемпионат России в Омске.
«Да, я не хотела бы высказывать свои предпочтения, но то, что она является сейчас безоговорочным лидером – это не обсуждается. Причем уже второй сезон подряд.
И очень радостно, что на чемпионате России сложились два чистых проката. Много говорили о том, что она лидер, но два чистых проката на одном старте не складывались. А на омской арене творилось что-то невероятное, когда она это сделала.
Большой отрыв от всех. Уровень, который она показывает, пока недосягаем для девочек», – сказала олимпийская чемпионка Щербакова.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
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