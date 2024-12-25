7

Елена Чайковская: «У меня вызывают восторг артистизм и музыкальность Петросян. Ее катание – это пролонгированная элегия»

Чайковская рассказала, что ее заворожило катание Петросян на чемпионате России.

Аделия Петросян победила на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.

– В женском одиночном катании лидер на месте.

– Но Аделия действительно абсолютно заслуженный лидер – прекрасная фигуристка, у меня лично вызывают восторг ее артистизм, музыкальность. Ее катание – это такая пролонгированная элегия. Руки у нее просто необыкновенные – живут вместе с музыкой и затихают вместе с ней. Я была заворожена ее катанием.

Но и другие девочки рвутся вперед, это просто прелесть – летят вперед на бешеной скорости. Да, у кого-то какие-то элементы соскакивают, но это дело наживное. Они, как птенцы, должны «встать на крыло», и полетят. Многим из них это еще предстоит. А полетят – уже не собьешь. Я очень ждут от них этого, – сказала главный тренер сборной России Елена Чайковская.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
женское катание
logoАделия Петросян
logoсборная России
logoчемпионат России
logoЕлена Чайковская
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
«Доконает меня эта работа, конечно». Загитова записала влог о произвольных программах женщин на чемпионате России
46вчера, 08:14Видео
Петросян о победе на чемпионате России: «Спасибо тренерам за долгую работу и мощную поддержку на этом старте»
3523 декабря, 16:24
Татьяна Тарасова: «Петросян представляет женское катание будущего. Она главный кандидат, который уже готов отбираться на Олимпийские игры»
1523 декабря, 14:40
Рекомендуем
Главные новости
Анна Щербакова: «Я постепенно стараюсь возвращаться на лед. Небольшой инсайдик: в моем арсенале уже имеется тройной сальхов»
31 секунду назад
Акатьева о Тутберидзе: «Мы стали больше и серьезнее разговаривать, больше разборов после соревнований. Лично у меня стало больше понимания ее слов»
411 минут назад
Анна Щербакова: «После первого комментирования переучивалась говорить. И после каждого дня ты выявляешь новые слова-паразиты»
1321 минуту назад
Софья Акатьева: «Пока что четверной на этапе восстановления. Сложность в том, чтобы его удержать и вкатать в программу»
537 минут назад
Елена Чайковская: «Работа судей на чемпионате России была умной, слаженной, четкой, без перекосов. Действительно объективное судейство»
31сегодня, 06:43
Чайковская о парах на чемпионате России: «Не увидела роскошного катания от Бойковой и Козловского. Было какое-то разрушение внутри программы»
7сегодня, 06:32
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: ЧР по прыжкам пройдет в январе в Санкт-Петербурге, финал Гран-при – в феврале в Красноярске
200сегодня, 04:59
Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2024/25: чемпионат Европы пройдет в январе, чемпионат мира – в марте
44сегодня, 04:58
Анастасия Мишина о допуске россиян к отбору на Олимпиаду: «Выводы делать пока рано, поскольку детали еще неизвестны»
17вчера, 20:30
Ягудин о нарушении закона в США: «Меня остановили – я сразу отдал права, сказал, что выпивший. Прошел все тесты, но не смог стоять на одной ноге»
32вчера, 20:02
Ко всем новостям
Последние новости
Роднина об отказе Загитовой в гранте: «Нет смысла рассуждать, справедливо это или нет. Наверняка есть положения, где оговорены все особенности»
5вчера, 09:23
Александр Тихонов о допуске фигуристов: «Соревноваться стоит даже на условиях урезанных составов. Если мы приедем полными в каждом виде программы, весь пьедестал будет за нами»
723 декабря, 13:49
Даниил Самсонов: «Точно подам заявку на «Русский вызов». По поводу прыжкового чемпионата пока не знаю точно – в этом году не очень хочется ехать»
223 декабря, 12:05
Вероника Яметова: «Не так чисто откатала программы, как хотелось, но я довольна. Это был мой первый опыт выступления на такой большой арене»
221 декабря, 12:38
Пресс-конференцию с призерами женских соревнований на чемпионате России отложили на полчаса из-за форс-мажора
1221 декабря, 12:24
Софья Чаплыгина: «За две недели до чемпионата России успела переболеть. Тяжело было восстанавливаться, если бы не болезнь, могла лучше откатать»
21 декабря, 10:40
Софья Чаплыгина: «Удивилась оценкам. Были ошибки, минус с каскада дал о себе знать. Поставлю себе четыре с минусом из пяти»
120 декабря, 15:23
«Не расстроились. Третье место – это очень круто». Хабибуллина и Княжук об итогах чемпионата России
220 декабря, 13:38
«Головная боль для руководителей – выбрать одного спортсмена, который не заболеет, справится с мандражом и отлично выступит». Ишмуратова о критериях ISU
320 декабря, 13:26
Домнина о допуске фигуристов: «Лесенка наверх, чтобы выступить на Олимпиаде. Хоть и под нейтральным флагом, но все мы знаем, кто откуда»
220 декабря, 13:18
Рекомендуем