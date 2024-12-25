Елена Чайковская: «У меня вызывают восторг артистизм и музыкальность Петросян. Ее катание – это пролонгированная элегия»
Аделия Петросян победила на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.
– В женском одиночном катании лидер на месте.
– Но Аделия действительно абсолютно заслуженный лидер – прекрасная фигуристка, у меня лично вызывают восторг ее артистизм, музыкальность. Ее катание – это такая пролонгированная элегия. Руки у нее просто необыкновенные – живут вместе с музыкой и затихают вместе с ней. Я была заворожена ее катанием.
Но и другие девочки рвутся вперед, это просто прелесть – летят вперед на бешеной скорости. Да, у кого-то какие-то элементы соскакивают, но это дело наживное. Они, как птенцы, должны «встать на крыло», и полетят. Многим из них это еще предстоит. А полетят – уже не собьешь. Я очень ждут от них этого, – сказала главный тренер сборной России Елена Чайковская.
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