  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • «Петросян показала место всей этой западной шушере, которая пишет пропагандистские гадости, всяким Дюамель и Лизам». Журанков о чемпионате России
16

«Петросян показала место всей этой западной шушере, которая пишет пропагандистские гадости, всяким Дюамель и Лизам». Журанков о чемпионате России

Боброва и Журанков высказались об итогах женского турнира на чемпионате России.

«Спасибо большое Аделии Петросян за то, что она сделала. Я очень бы хотела, чтобы она этим прокатом завершила чемпионат России. Когда весь зал встает, все аплодируют, это была бы хорошая точка.

Это та спортсменка, в которой сложилось все: техника, эмоциональная составляющая, хорошие программы. Если бы все так сложилось и Аделия Петросян поехала бы на Олимпиаду, я бы пожелала оставить ей эту произвольную программу», – сказала олимпийская чемпионка Екатерина Боброва в подкасте «Ход коньком». 

«Аделия Петросян показала место всей этой западной шушере, которая пишет пропагандистские гадости, всяким Дюамель и Лизам. Она показала, что их чемпионат мира – это чемпионат Сходни.

После таких баллов, которые выдало наше трио, любой чемпионат мира – это первенство деревни. Это удар промеж глаз всем», – добавил комментатор Андрей Журанков.

Феерическое танго Петросян – символ новой эпохи

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Чемпионат.com»
logoАделия Петросян
logoЕкатерина Боброва
женское катание
logoАндрей Журанков
logoсборная России
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Анна Щербакова: «Уровень Петросян пока недосягаем для девочек. Она сейчас безоговорочный лидер – это не обсуждается, причем второй сезон подряд»
106сегодня, 08:14
Елена Чайковская: «У меня вызывают восторг артистизм и музыкальность Петросян. Ее катание – это пролонгированная элегия»
15сегодня, 06:22
«Доконает меня эта работа, конечно». Загитова записала влог о произвольных программах женщин на чемпионате России
49вчера, 08:14Видео
Рекомендуем
Главные новости
Журанков о парах на чемпионате России: «По прокатам Хабибуллина и Княжук заслужили второе место»
650 минут назад
Екатерина Боброва: «Семененко в очередной раз доказал, что на него можно положиться. В произвольной он доказал, что может бороться, несмотря ни на что»
857 минут назад
Сергей Лазарев о Загитовой: «Потрясающая и невероятная фигуристка. Я болел и переживал за Алину на всех соревнованиях, радовался ее победам»
38сегодня, 18:00
Щербакова о допуске россиян: «Очень рада, но, мне кажется, рановато все это подробно обсуждать. Я бы подождала и разобралась во всех нюансах»
16сегодня, 17:50
Ирина Роднина: «На всякие заявления со стороны Украины я много лет не реагирую, потому что у них все мозги уже давно отлетели»
8сегодня, 14:31
Антон Сихарулидзе: «В прошлом году российское фигурное катание посмотрели около 200 млн человек в разных странах мира»
87сегодня, 13:42
Лазарев о Российско-Китайских играх: «Я очень жду этот старт. Планирую, как обычно, показывать пять четверных»
11сегодня, 12:44
Дегтярев о допуске россиян: «Надо в любую щелочку, в любую прогалину нам идти, идти и идти. Заходить и раздвигать, раздвигать и раздвигать»
150сегодня, 12:30
Сихарулидзе о Российско‑китайских играх: «Мы внимательно смотрим за юниорской сборной, потому что именно эти ребята будут соревноваться в 2030-2034 годах»
9сегодня, 12:27
«Предложили пожить у тренера, аргументируя, что так добираться до катка проще. На следующий день меня в этой группе не было». Шаботова об уходе от тренера
44сегодня, 12:17
Ко всем новостям
Последние новости
Акатьева о возвращении: «Сомнений ни на секунду не было. Ни в один момент не думала, что могу вот так все бросить»
9сегодня, 07:58
Роднина об отказе Загитовой в гранте: «Нет смысла рассуждать, справедливо это или нет. Наверняка есть положения, где оговорены все особенности»
8вчера, 09:23
Александр Тихонов о допуске фигуристов: «Соревноваться стоит даже на условиях урезанных составов. Если мы приедем полными в каждом виде программы, весь пьедестал будет за нами»
723 декабря, 13:49
Даниил Самсонов: «Точно подам заявку на «Русский вызов». По поводу прыжкового чемпионата пока не знаю точно – в этом году не очень хочется ехать»
223 декабря, 12:05
Вероника Яметова: «Не так чисто откатала программы, как хотелось, но я довольна. Это был мой первый опыт выступления на такой большой арене»
221 декабря, 12:38
Пресс-конференцию с призерами женских соревнований на чемпионате России отложили на полчаса из-за форс-мажора
1221 декабря, 12:24
Софья Чаплыгина: «За две недели до чемпионата России успела переболеть. Тяжело было восстанавливаться, если бы не болезнь, могла лучше откатать»
21 декабря, 10:40
Софья Чаплыгина: «Удивилась оценкам. Были ошибки, минус с каскада дал о себе знать. Поставлю себе четыре с минусом из пяти»
120 декабря, 15:23
«Не расстроились. Третье место – это очень круто». Хабибуллина и Княжук об итогах чемпионата России
220 декабря, 13:38
«Головная боль для руководителей – выбрать одного спортсмена, который не заболеет, справится с мандражом и отлично выступит». Ишмуратова о критериях ISU
420 декабря, 13:26
Рекомендуем