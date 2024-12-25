«Петросян показала место всей этой западной шушере, которая пишет пропагандистские гадости, всяким Дюамель и Лизам». Журанков о чемпионате России
«Спасибо большое Аделии Петросян за то, что она сделала. Я очень бы хотела, чтобы она этим прокатом завершила чемпионат России. Когда весь зал встает, все аплодируют, это была бы хорошая точка.
Это та спортсменка, в которой сложилось все: техника, эмоциональная составляющая, хорошие программы. Если бы все так сложилось и Аделия Петросян поехала бы на Олимпиаду, я бы пожелала оставить ей эту произвольную программу», – сказала олимпийская чемпионка Екатерина Боброва в подкасте «Ход коньком».
«Аделия Петросян показала место всей этой западной шушере, которая пишет пропагандистские гадости, всяким Дюамель и Лизам. Она показала, что их чемпионат мира – это чемпионат Сходни.
После таких баллов, которые выдало наше трио, любой чемпионат мира – это первенство деревни. Это удар промеж глаз всем», – добавил комментатор Андрей Журанков.
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