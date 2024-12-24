«Доконает меня эта работа, конечно». Загитова записала влог о произвольных программах женщин на чемпионате России
Первый канал опубликовал новый влог олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
Влог посвящен произвольным программам женщин на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.
Загитова пообщалась после прокатов с Софьей Акатьевой, Ксенией Синицыной, Дарьей Садковой, Анной Фроловой, Аделией Петросян, Алиной Горбачевой.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Первый канал
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