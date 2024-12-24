Антон Сихарулидзе: «Убежден, что порыв негатива в отношении наших западных «партнеров» уже сошел. Не вижу в нем никакого смысла»

Сихарулидзе заявил, что для спорта важно участие представителей всех стран.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. В каждом виде сможет выступить только один спортсмен или пара.

– Будете ли вы давать какие-то советы фигуристам, претендующим на участие в олимпийском отборе, по их активности в социальных сетях, которую очень внимательно отслеживают наши западные «партнеры»?

– Насколько я знаю, наши фигуристы в социальных сетях оставляют посты про спорт и личную жизнь. Не хотелось бы вообще мешать политику и спорт, который существует для того чтобы объединять людей.

Это не для красного словца говорю. Убежден, что порыв негатива в отношении, как вы выразились, наших западных «партнеров», уже сошел. Не вижу в нем вообще никакого смысла.

В спорте важно, чтобы соревновались представители всех стран. Не стоит думать, что сегодня плохо только тем иностранным фигуристам, которые ни разу в жизни не побеждали российских.

Нам тоже ничего хорошего не сулит ситуация, когда уже несколько лет мы не соревнуемся с соперниками из других стран, – сказал исполняющий обязанности главы Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе.

Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много