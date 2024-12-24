Сихарулидзе о танцах на льду: «Весь сезон судьи давали молодым возможность бороться, а не думать о том, какое место они занимают в очереди на пьедестал»
«Прогресс в танцах – это результат совместной работы спортсменов, тренеров и специалистов. По крайней мере, четыре молодых дуэта – Ирина Хавронина/Девид Нарижный, Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано и Софья Леонтьева/Даниил Горелкин – в нынешнем сезоне превратились в зрелых и матерых танцоров. Вчерашние юниоры, как у нас говорят, скатались до уровня, который позволяет им соревноваться с многолетними лидерами.
Федерация уделяла много внимания созданию конкурентной среды в танцах. Прекрасно понимаю, что от судейского подхода и даже просто от судейского взгляда очень многое зависит. Сразу же после контрольных прокатов сборной обратились к судьям, обслуживающим соревнования танцоров, и узнали их видение современных тенденций, постарались понять, где мы находимся.
Это видение полностью совпало с моим. Арбитры не побоялись увидеть, что молодые заметно прибавили и конкурируют не только друг с другом, но и с такими дуэтами, как Александра Степанова/Иван Букин и Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.
Весь сезон судьи давали молодым возможность бороться, а не думать о том, какое место они занимают в очереди на пьедестал. На всех этапах Гран-при и чемпионате России арбитры танцевальной панели четко видели плюсы и минусы всех дуэтов независимо от того, как долго они выступают.
Отсюда и такой высочайший уровень конкуренции в танцах, а в следующем сезоне, возможно, даже в конце нынешнего она еще больше усилится», – заключил исполняющий обязанности главы Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе.
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