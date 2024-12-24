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Сихарулидзе о танцах на льду: «Весь сезон судьи давали молодым возможность бороться, а не думать о том, какое место они занимают в очереди на пьедестал»

Сихарулидзе заявил о высочайшем уровне конкуренции в российских танцах на льду.

«Прогресс в танцах – это результат совместной работы спортсменов, тренеров и специалистов. По крайней мере, четыре молодых дуэта – Ирина Хавронина/Девид Нарижный, Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано и Софья Леонтьева/Даниил Горелкин – в нынешнем сезоне превратились в зрелых и матерых танцоров. Вчерашние юниоры, как у нас говорят, скатались до уровня, который позволяет им соревноваться с многолетними лидерами.

Федерация уделяла много внимания созданию конкурентной среды в танцах. Прекрасно понимаю, что от судейского подхода и даже просто от судейского взгляда очень многое зависит. Сразу же после контрольных прокатов сборной обратились к судьям, обслуживающим соревнования танцоров, и узнали их видение современных тенденций, постарались понять, где мы находимся.

Это видение полностью совпало с моим. Арбитры не побоялись увидеть, что молодые заметно прибавили и конкурируют не только друг с другом, но и с такими дуэтами, как Александра Степанова/Иван Букин и Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.

Весь сезон судьи давали молодым возможность бороться, а не думать о том, какое место они занимают в очереди на пьедестал. На всех этапах Гран-при и чемпионате России арбитры танцевальной панели четко видели плюсы и минусы всех дуэтов независимо от того, как долго они выступают.

Отсюда и такой высочайший уровень конкуренции в танцах, а в следующем сезоне, возможно, даже в конце нынешнего она еще больше усилится», – заключил исполняющий обязанности главы Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе.

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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Р-Спорт»
танцы на льду
logoАнтон Сихарулидзе
logoсборная России
ФФККР
logoАлександра Степанова
logoВасилиса Кагановская
logoЕгор Базин
logoЕлизавета Худайбердиева
Софья Леонтьева
logoМаксим Некрасов
Даниил Горелкин
logoИван Букин
logoЕлизавета Пасечник
logoИрина Хавронина
logoДевид Нарижный
logoДарио Чиризано
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