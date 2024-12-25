Елена Чайковская: «Работа судей на чемпионате России была умной, слаженной, четкой, без перекосов. Действительно объективное судейство»

Елена Чайковская высказалась о судействе на чемпионате России в Омске.

– Елена Анатольевна, что по судейству? Ваша ученица и коллега Татьяна Тарасова в первую очередь отметила по итогам чемпионата, что это был абсолютно честный с судейской точки зрения турнир.

– И я бы хотела действительно обратить на это внимание. Меня всегда что-то не устраивало. И часто в качестве тренера я не хотела этого касаться. Но в этот раз работа судей была умной, слаженной, четкой, без перекосов. Умная бригада с пониманием ответственности за свои высказывания, за свои решения. И в ситуациях, когда у спортсменов были сбои, они не шли на поводу у каких-то условий, они ставили соответствующие оценки. Действительно объективное судейство.

– Что изменилось? Почему так?

– У нас новый президент федерации (Антон Сихарулидзе), и он дал совершенно четкую установку – нам нужна реальность, нам не надо домыслов и старых заслуг, не надо ваших мыслей на перспективу. Мы живем в реальном мире. И для меня как для тренера с огромным опытом важно понимать, что теперь судейский корпус будет нам поддержкой.

Вы знаете, что я никогда не опускалась до разборок с судьями, хотя у меня была масса претензий к ним. Но сейчас я хочу сказать спасибо, потому что мы получили картину, которая у нас есть на сегодняшний день. Она нам очень важна. Тем более появилась перспектива выступления на Олимпиаде. Мы попытаемся туда пробиться. Мы всегда были сильны, мы остаемся сильными и не должны никого ни о чем просить. Но тем, что нас допускают, мы должны воспользоваться.

– До февраля Федерация фигурного катания на коньках России должна предоставить список участников – по одному номеру в каждом виде плюс один запасной.

– Чемпионат России завершен, здесь точка поставлена. Конечно, мы будем учитывать его результаты. Сейчас мы внимательно изучаем условия, которые нам выставили. Нам предстоит очень сложная работа, и времени на нее не так много, – сказала главный тренер сборной России.