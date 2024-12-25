Депутат Свищев: «Решение ISU – первая ласточка для наших зимних дисциплин. Федерации по зимним видам могут начать рассматривать вопрос о допуске наших спортсменов»
20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским спортсменам участвовать в квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе.
«Заявление ISU имеет важное значение в том плане, что в зимних видах спорта в соревнованиях за рубежом ранее не участвовал никто из россиян.
Решение ISU – первая ласточка для наших зимних дисциплин. Я думаю, что международные федерации по другим зимним видам спорта сейчас внимательно посмотрят на него и могут начать рассматривать вопрос о допуске наших спортсменов.
Потому что раньше международные федерации оглядывались друг на друга. У Федерации керлинга России (ФКР) ведь тоже не прекращались контакты с Всемирной федерацией керлинга (WSF).
После допуска наших фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов я через некоторое время свяжусь с коллегами из международной федерации и снова буду с ними говорить о возможности нашего возвращения на международную арену», – сказал президент ФКР, член комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.
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