Траньков о допуске россиян к отбору на ОИ: «Это уже некая оттепель. Было бы глупо ждать, что наших спортсменов будут встречать с красной дорожкой»
20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске российских фигуристов к квалификации на Олимпиаду в нейтральном статусе. В каждом виде будет представлено по одному участнику.
«Пусть это минимум допущенных спортсменов, но это уже некая оттепель. Было бы глупо ждать, что российских спортсменов будут встречать с красной дорожкой.
Сейчас главное доказать, что не зря допустили нас. Надо приехать на соревнования, классно выступить, отобраться, не ударить в грязь лицом. Я с большой радостью воспринял решение ISU. Здравый смысл победил. В первую очередь я рад за наших спортсменов, которые ждали этого четыре года, продолжали тренироваться.
Это большая победа очень многих людей, которые сохранили в стране фигурное катание. Сколько турниров было организовано, сколько новых форматов придумано.
Все это время спортсмены находили мотивацию выходить на лед и показывать свое мастерство. Самое главное, что наши фигуристы все это время прогрессировали, а не зачахли. Рост наших фигуристов, особенно в одиночном катании, очевиден», – сказал двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.
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