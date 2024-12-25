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Галлямов о чемпионате России: «Гораздо сложнее защищать титул. После короткой программы мне вспоминался матч «Барселона» – «ПСЖ», но сразу отбросил эти мысли»

Александр Галлямов сравнил ситуацию на ЧР с матчем «Барселона» – «ПСЖ».

20 декабря фигурист Галлямов в третий раз выиграл чемпионат России в паре с Анастасией Мишиной. Серебро завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, бронзу – Наталья Хабибуллина и Илья Княжук.

– В этом чемпионате России участвовали всего восемь спортивных пар. Как бы вы оценили конкуренцию в вашем виде на текущий момент?

Мишина: Так получилось, что перед этим сезоном очень много пар травмировалось и вылетело. В том сезоне у нас было больше пар, на чемпионате России ошибок практически не было. Почему в этом году так получилось, что многие ошибались, сказать не могу, для меня это удивительно. Первый раз такое.

– Ваше доминирование на российской арене в каком-то смысле можно сравнить с доминированием футбольного «Зенита» в чемпионате России в последних нескольких сезонах. Часть болельщиков считает, что это привносит в спорт скуку. Есть ли вам, что ответить на такое мнение?

Галлямов: Гораздо сложнее именно защищать титул. Это непростая работа. Даже если взять нынешний чемпионат России, после короткой программы мне вспоминался матч «Барселона» – «ПСЖ» (в двухматчевом противостоянии 2017 года «Барселона» отыгралась после поражения 0:4 – Спортс’’), но сразу отбросил эти мысли. Думаю, это мотивирует другие пары совершенствоваться и тянуться за лидерами.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
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