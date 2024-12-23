Петросян о победе на чемпионате России: «Спасибо тренерам за долгую работу и мощную поддержку на этом старте»

Петросян поблагодарила команду Тутберидзе за поддержку на чемпионате России.

Аделия Петросян победила на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.

«СПАСИБО! Тренерам [команды Этери Тутберидзе] – за долгую работу и мощную поддержку на этом старте❣️

Федерации фигурного катания России – за организацию потрясающего турнира⛸️

Болельщикам – за веру в меня и эмоциональный заряд🙏🏻», – написала Петросян.

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