Петросян о победе на чемпионате России: «Спасибо тренерам за долгую работу и мощную поддержку на этом старте»
Петросян поблагодарила команду Тутберидзе за поддержку на чемпионате России.
Аделия Петросян победила на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.
«СПАСИБО! Тренерам [команды Этери Тутберидзе] – за долгую работу и мощную поддержку на этом старте❣️
Федерации фигурного катания России – за организацию потрясающего турнира⛸️
Болельщикам – за веру в меня и эмоциональный заряд🙏🏻», – написала Петросян.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Аделии Петросян
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