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Максим Траньков: «Дикиджи сейчас самый стабильный российский фигурист, и эта стабильность принесла ему титул чемпиона страны»

Максим Траньков назвал Владислава Дикиджи самым стабильным фигуристом в России.

21 декабря Дикиджи выиграл чемпионат страны, который проходил в Омске.

«В мужском одиночном катании хотелось более яркой борьбы и чистых прокатов. Ожидания во время чемпионата России были завышенные, и в этом есть заслуга самих спортсменов, которые в течение сезона катались очень хорошо.

Тем не менее соревнования мужчин получились классными. Для меня фаворитом чемпионата России был Влад Дикиджи, он и выиграл. Его победа не стала сюрпризом для меня. Дикиджи сейчас самый стабильный российский фигурист, и эта стабильность принесла ему желанное золото и титул чемпиона страны», – сказал двукратный олимпийский чемпион Траньков.

Чемпионат России в женском катании второй раз подряд выиграла Аделия Петросян.

«На чемпионате России очень порадовала Аделия Петросян, которая наконец доказала, что может катать чисто две программы. Ее выступление произвело на меня сильное впечатление. Финал ее программы был очень эмоциональным для меня. Аделия довела меня до слез, это дорогого стоит. Она каталась просто здорово», – отметил Траньков.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
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