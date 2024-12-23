Ренат Лайшев: «Тутберидзе – очень сильный селекционер, умеет разглядеть в спортсменах потенциал. Так же, как и Винер»
Ренат Лайшев раскрыл секрет успешной работы Этери Тутберидзе.
На прошедшем в Омске чемпионате России по фигурному катанию золото выиграла Аделия Петросян – ученица Тутберидзе. Спортсменки из ее группы десятый раз подряд становятся лучшими в стране.
«Секрет Тутберидзе в таланте и трудолюбии. Плюс она очень сильный селекционер, умеет разглядеть в спортсменах потенциал. Так же, как и, например, Ирина Винер.
Тутберидзе – уникальный тренер на сегодняшний [день]. Даже рядом с ней не могу никого поставить», – сказал бывший президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Лайшев.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
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