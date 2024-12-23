Елена Радионова: «Дикиджи – это прорыв года. Очень интересный спортсмен, обладает не только сильной технической базой, но и классно танцует»
Елена Радионова назвала фигуриста Владислава Дикиджи прорывом года.
20-летний Дикиджи ранее одержал победу на чемпионате России в Омске.
«Поздравляю Влада Дикиджи – это, конечно, прорыв года. Он так уверенно ворвался в прошлом году в лидеры российского мужского катания, а сейчас уже был одним из главных претендентов на победу. Но, наверное, у Жени Семененко, Петра Гуменника, Марка Кондратюка шансов выиграть все же было больше. И все-таки Влад собрался в нужный момент и показал отличный результат.
Это очень интересный спортсмен, поскольку обладает не только сильной технической базой, но и классно танцует. Он полюбился публике, у него интересные программы. Хотелось бы пожелать ему, чтобы он еще много-много сезонов радовал нас своим катанием», – отметила бронзовый призер чемпионата мира-2015 Радионова.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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