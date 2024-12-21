Дикиджи, Лутфуллин и Семененко сделали по четыре квада в произвольной программе на чемпионате России, Кондратюк упал с двух квадов, Гуменник – с одного
Чемпионат России-2025
Мужчины, контент
Произвольная программа
Евгений Семененко: четверной флип (недокрут), четверной сальхов – двойной аксель, четверной сальхов, четверной тулуп (недокрут), тройной аксель – двойной тулуп, тройной аксель – ойлер – тройной сальхов, тройной риттбергер.
Владислав Дикиджи: четверной лутц, четверной флип, четверной сальхов – тройной тулуп, тройной аксель, четверной сальхов – ойлер – тройной сальхов, тройной лутц – двойной аксель, тройной лутц.
Роман Савосин: четверной тулуп, четверной сальхов, двойной тулуп («бабочка»), тройной аксель, тройной лутц, тройной флип (степ-аут), тройной риттбергер – ойлер – тройной сальхов.
Дмитрий Алиев: тройной лутц, двойной сальхов («бабочка»), четверной тулуп – двойной аксель, тройной лутц – одинарный аксель, тройной риттбергер.
Глеб Лутфуллин: четверной риттбергер, тройной аксель – тройной тулуп, четверной тулуп – тройной тулуп, четверной сальхов, четверной сальхов – двойной аксель – двойной аксель, тройной лутц, тройной риттбергер.
Петр Гуменник: четверной флип (падение),четверной лутц, тройной аксель – двойной аксель, четверной сальхов (касание рукой),четверной сальхов, тройной аксель, двойной лутц – двойной риттбергер – двойной риттбергер.
Марк Кондратюк: четверной лутц (падение), четверной тулуп (падение), тройной аксель (ошибка на выезде), тройной аксель, четверной сальхов, четверной сальхов – тройной тулуп, тройной лутц – ойлер – двойной сальхов.
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