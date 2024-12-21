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Дикиджи, Лутфуллин и Семененко сделали по четыре квада в произвольной программе на чемпионате России, Кондратюк упал с двух квадов, Гуменник – с одного

Дикиджи и Лутфуллин чисто откатали произвольные программы на чемпионате России.

Чемпионат России-2025

Мужчины, контент 

Произвольная программа

Евгений Семененко: четверной флип (недокрут), четверной сальхов – двойной аксель, четверной сальхов, четверной тулуп (недокрут), тройной аксель – двойной тулуп, тройной аксель – ойлер – тройной сальхов, тройной риттбергер. 

Владислав Дикиджи: четверной лутц, четверной флип, четверной сальхов – тройной тулуп, тройной аксель, четверной сальхов – ойлер – тройной сальхов, тройной лутц – двойной аксель, тройной лутц. 

Роман Савосин: четверной тулуп, четверной сальхов, двойной тулуп («бабочка»), тройной аксель, тройной лутц, тройной флип (степ-аут), тройной риттбергер – ойлер – тройной сальхов.

Дмитрий Алиев: тройной лутц, двойной сальхов («бабочка»), четверной тулуп – двойной аксель, тройной лутц – одинарный аксель, тройной риттбергер. 

Глеб Лутфуллин: четверной риттбергер, тройной аксель – тройной тулуп, четверной тулуп – тройной тулуп, четверной сальхов, четверной сальхов – двойной аксель – двойной аксель, тройной лутц, тройной риттбергер. 

Петр Гуменник: четверной флип (падение),четверной лутц, тройной аксель – двойной аксель, четверной сальхов (касание рукой),четверной сальхов, тройной аксель, двойной лутц – двойной риттбергер – двойной риттбергер. 

Марк Кондратюк: четверной лутц (падение), четверной тулуп (падение), тройной аксель (ошибка на выезде), тройной аксель, четверной сальхов, четверной сальхов – тройной тулуп, тройной лутц – ойлер – двойной сальхов. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoДмитрий Алиев
logoЕвгений Семененко
logoГлеб Лутфуллин
logoВладислав Дикиджи
Роман Савосин
logoМарк Кондратюк
logoПетр Гуменник
logoчемпионат России
logoсборная России
мужское катание
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