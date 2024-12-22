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Чемпионат России по фигурному катанию-2025. Петросян, Дикиджи, Мишина и Галлямов, Степанова и Букин выступят с показательными номерами

Петросян и Дикиджи выступят с показательными номерами на чемпионате России.

Чемпионат России по фигурному катанию-2025

Омск

Показательные выступления

Начало – 10:30 по московскому времени, прямая трансляцияна сайте Первого канала.

Первое отделение

1. Екатерина Миронова – Евгений Устенко

2. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко

3. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано

4. Марк Кондратюк

5. Софья Акатьева

6. Василиса Кагановская – Максим Некрасов

7. Петр Гуменник

8. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев

9. Софья Муравьева

10. Ирина Хавронина – Девид Нарижный

11. Евгений Семененко

Второе отделение

1. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук

2. Алина Горбачева

3. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин

4. Глеб Лутфуллин

5. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

6. Дарья Садкова

7. Александра Степанова – Иван Букин

8. Владислав Дикиджи

9. Анастасия Мишина – Александр Галлямов

10. Аделия Петросян

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс
logoАлександра Бойкова
logoАделия Петросян
logoВасилиса Кагановская
logoИрина Хавронина
logoГлеб Лутфуллин
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Екатерина Миронова
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logoАнастасия Мухортова
logoАнастасия Мишина
logoАлександра Степанова
logoЕлизавета Пасечник
Елизавета Осокина
logoСофья Муравьева
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Алина Горбачева
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logoВладислав Дикиджи
logoНаталья Хабибуллина
logoЕвгений Семененко
logoДмитрий Козловский
logoИлья Княжук
logoЕлизавета Худайбердиева
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