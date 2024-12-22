Чемпионат России по фигурному катанию-2025. Петросян, Дикиджи, Мишина и Галлямов, Степанова и Букин выступят с показательными номерами

Петросян и Дикиджи выступят с показательными номерами на чемпионате России.

Чемпионат России по фигурному катанию-2025 Омск Показательные выступления Начало – 10:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала. Первое отделение 1. Екатерина Миронова – Евгений Устенко 2. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко 3. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано 4. Марк Кондратюк 5. Софья Акатьева 6. Василиса Кагановская – Максим Некрасов 7. Петр Гуменник 8. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев 9. Софья Муравьева 10. Ирина Хавронина – Девид Нарижный 11. Евгений Семененко Второе отделение 1. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук 2. Алина Горбачева 3. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин 4. Глеб Лутфуллин 5. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский 6. Дарья Садкова 7. Александра Степанова – Иван Букин 8. Владислав Дикиджи 9. Анастасия Мишина – Александр Галлямов 10. Аделия Петросян