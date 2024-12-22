Чемпионат России по фигурному катанию-2025. Петросян, Дикиджи, Мишина и Галлямов, Степанова и Букин выступят с показательными номерами
Чемпионат России по фигурному катанию-2025
Омск
Показательные выступления
Начало – 10:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первое отделение
1. Екатерина Миронова – Евгений Устенко
2. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко
3. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано
6. Василиса Кагановская – Максим Некрасов
7. Петр Гуменник
8. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев
9. Софья Муравьева
10. Ирина Хавронина – Девид Нарижный
11. Евгений Семененко
Второе отделение
1. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук
2. Алина Горбачева
3. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин
4. Глеб Лутфуллин
5. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
6. Дарья Садкова
7. Александра Степанова – Иван Букин
8. Владислав Дикиджи
9. Анастасия Мишина – Александр Галлямов
10. Аделия Петросян
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