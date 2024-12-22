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Сотникова о допуске: «Наши фигуристы уже настолько злые и голодные до выступлений на международной арене, а после этой новости стали еще злее»

Аделина Сотникова назвала российских фигуристов голодными до выступлений.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске российских фигуристов к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. В каждом виде будет представлено по одному участнику.

– Как вы отреагировали на новость о допуске российских фигуристов на олимпийский отбор?

– Наши фигуристы уже настолько злые и голодные до выступлений на международной арене, а после этой новости они стали еще злее. Допустили всего лишь за полгода с небольшим до отборочного турнира.

Да, теперь эти полгода будут длиться вечность, но по факту – это совсем немножко времени. Начиная со вчерашнего дня нужно работать так, чтобы ни у кого не было никаких вопросов, никаких придирок от судей.

– Критерии отбора, конечно, жестковаты.

– Конечно, нас будут давить. Но на это не нужно обращать внимания. Надо просто показывать хорошее катание, хорошие прыжки, хорошие программы, чтобы было о-о-чень сложно к нам придраться, – сказала олимпийская чемпионка Сочи-2014 Сотникова.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
logoАделина Сотникова
logoсборная России
logoISU
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