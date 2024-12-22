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Аделина Сотникова: «Не удивлюсь, если через пару лет будут инновации в фигурном катании, и я буду просто в шоке от того, что люди вытворяют на льду»

Аделина Сотникова считает, что фигурное катание может сильно усложниться.

– Когда вы выступали, вас называли вундеркиндом. Какие характеристики приходят в голову, когда видите, как нынешнее поколение фигуристок задает тренд на усложнение программ?

– Мы не стоим на месте. Человечество растет, меняется, узнает что-то новое. И не только в фигурном катании, но и во всех сферах. Сейчас столько инноваций вошло в нашу жизнь, некоторые даже я в свои 28 лет не понимаю.

Фигурное катание также не стоит на месте. Илья Малинин это показал. Он выполняет пятерной прыжок, четверной – и это кажется космическим и невозможным! Не удивлюсь, если через пару лет будут инновации в фигурном катании, и я буду просто в шоке от того, что люди вытворяют на льду, – сказала олимпийская чемпионка Сочи-2014.

Цифра дня: исторические 7 квадов в прокате Малинина – судьям не понравился ни один

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Спорт-Экспресс»
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logoсборная России
женское катание
logoИлья Малинин
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