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Железняков о допуске фигуристов к отбору на Олимпиаду: «Несправедливые условия. Выглядит как плевок и унижение, будто косточку кинули собаке»

Железняков считает унизительными условия допуска россиян к отбору на ОИ-2026.

Международный союз конькобежцев (ISU) 20 декабря объявил о допуске российских и белорусских фигуристов к квалификационным соревнованиям Игр-2026 в нейтральном статусе. В каждом виде сможет выступить только один спортсмен или пара.

«Считаю, совершенно несправедливые условия. Всего по одной квоте! Раз уж допускаете, то допускайте нормально – по регламенту. А так это выглядит как плевок и унижение, будто косточку кинули собаке. Это неправильно.

Опять же – в нейтральном статусе, без флага и гимна. И за кого поедет выступать условный Вася Пупкин – за себя или за страну? А где гордость за государство? А как же миллионы болельщиков, которые не увидят, как поднимают флаг, и не услышат гимн? Поэтому считаю это унизительным», – сказал хореограф Алексей Железняков

Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
logoАлексей Железняков
logoсборная России
logoISU
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