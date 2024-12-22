Железняков о допуске фигуристов к отбору на Олимпиаду: «Несправедливые условия. Выглядит как плевок и унижение, будто косточку кинули собаке»
Международный союз конькобежцев (ISU) 20 декабря объявил о допуске российских и белорусских фигуристов к квалификационным соревнованиям Игр-2026 в нейтральном статусе. В каждом виде сможет выступить только один спортсмен или пара.
«Считаю, совершенно несправедливые условия. Всего по одной квоте! Раз уж допускаете, то допускайте нормально – по регламенту. А так это выглядит как плевок и унижение, будто косточку кинули собаке. Это неправильно.
Опять же – в нейтральном статусе, без флага и гимна. И за кого поедет выступать условный Вася Пупкин – за себя или за страну? А где гордость за государство? А как же миллионы болельщиков, которые не увидят, как поднимают флаг, и не услышат гимн? Поэтому считаю это унизительным», – сказал хореограф Алексей Железняков.
Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много
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