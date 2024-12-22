Меган Дюамель о допуске российских фигуристов: «Я ознакомилась со всеми критериями ISU и вижу, что это в какой-то степени справедливое решение»

Дюамель назвала справедливым решение о допуске россиян к отбору на Олимпиаду.

Международный союз конькобежцев (ISU) 20 декабря объявил о допуске российских и белорусских фигуристов к квалификационным соревнованиям Игр-2026 в нейтральном статусе. В каждом виде сможет выступить только один спортсмен или пара.

«Я ознакомилась со всеми критериями и правилами допуска ISU и вижу, что это в какой-то степени справедливое решение.

Я не уверена в том, какие именно спортсмены смогут пройти квалификацию, учитывая все критерии допуска. Но меня это устраивает. Однако ISU своими правилами допуска затруднил российским спортсменам участие в соревнованиях», – сказала двукратная чемпионка мира в парном катании Меган Дюамель .

Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много