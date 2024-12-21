Алексей Железняков: «Все девочки у нас просто умницы! Выйдут на международные старты, вот там и будем показывать всем «кузькину мать»

Алексей Железняков поделился эмоциями от женского турнира на чемпионате России.

Победу одержала Аделия Петросян, второй стала Дарья Садкова, третьей – Алина Горбачева.

«В который раз убеждаюсь, что в фигурном катании наши девочки самые сильные на планете Земля! Как я могу не порадоваться за сегодняшний пьедестал, ведь это девочки, с которыми я работал и работаю, они же как родные.

Обидно за Алиночку Горбачеву. Прокат красивый, но жаль, что не все получилось. Наверное, нужно что‑то пересмотреть, может, нервишки где‑то шалят, может, еще что. Но не могу не отметить, что Алина очень выросла в осознанности и красоте катания.

Все девочки у нас просто умницы! Ну подождите, трепещите, выйдут на международные старты, вот там и будем показывать всем, как говорил Никита Сергеевич Хрущев, «кузькину мать», — сказал Железняков.